Štajerski up poskrbel za novi mejnik

Rdeča nit vročega mariborskega petka je vsekakor vrnitev Zlatka Zahovića v Ljudski vrt, svoj veliko zgodbo pa je na nasprotnem dravskem bregu, atletskem štadionu Poljane, pisal novi ptujski as Anej Čurin Prapotnik.

Prvi dan državnega prvenstva v atletiki je namreč Ptujčan v teku v teku na 100 metrov s časom 10,09 sekunde (veter dovoljenih 1,6 m/s) popravil slovenski rekord Matica Osovnikarja.

Slednji je prejšnji rekord tekel 25. avgusta leta 2007 na svetovnem prvenstvu v japonski Osaki, kjer je tekel v finalu. Leto prej je Društvo športnih novinarjev Slovenije razglasilo Osovnikarja za športnika leta pri nas, v letu 2007 pa je ta nagrada pripadla njegovemu atletskemu kolegu Primožu Kozmusu.