Štajerski zvezdnik še vedno zaljubljen, Janja Garnbret v Londonu

Znani športniki so tudi na instagramu obeležili zanimiv teden, ki se počasi končuje. Domen Prevc se spominja olimpijskih iger, ki jih je sicer zaključil z bolečo izkušnjo. Celjski nogometaši so se uvrstili v osmino finala konferenčne lige, po premoru pa se v svetovni pokal športnega plezanja vrača Janja Garnbret. Na sezono se intenzivno pripravljajo vozniki formule 1, tudi sveže zaljubljeni Lewis Hamilton.
Nogometni zvezdnik Marcos Tavares je ženi Letícii voščil za rojstni dan. »Že 22 let hodiva po isti poti in hvaležen sem, da si ob meni. Želim si, da bi skupaj prehodila še mnogo poti, ustvarila še veliko spominov in ostala tako povezana kot prvi dan,« je zapisal.
Domen Prevc @domen_prevc
Na svojih prvih olimpijskih igrah sem se imel izjemno. Dve medalji, dva šiva in nešteto nepozabnih spominov z izjemnimi ljudmi. Hvala vsem, ker uresničujete sanje in ste del te zgodbe!
Janja Garnbret @janja_garnbret
Dragoceni trenutki pred mojim prvim tekmovanjem v sezoni v prihodnjih dneh.
Anja Osterman @anja_osterman
Nedelja je za poležavanje pod palmami in popolno brezdelje.
Lewis Hamilton @lewishamilton
To delo obožujem in z veseljem sodelujem s svojo ekipo ter vozim za navijače. Imam neizmerno srečo, da lahko počnem to, kar počnem, in veselim se prihajajoče sezone.
NK Celje @nkcelje
To je Celje!
