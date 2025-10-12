Štarkel izenačil svojo najboljšo uvrstitev, v Limi tudi Dragič

Slovenski reprezentant v judu David Štarkel je uspešno nastopil na veliki nagradi Peruja. V močni konkurenci v Limi je v kategoriji do 60 kilogramov dosegel dve zmagi in se prebil vse do dvoboja za bronasto kolajno, v katerem pa je moral z iponom priznati premoč Ekvadorcu Jhonathanu Benavidesu. Z osvojitvijo petega mesta je večkratni državni prvak izenačil svojo najboljšo na tekmovanjih te ravni svetovnega pokala.

Potem ko je bil Štarkel v uvodnem krogu prost, se je v drugem pomeril s četrtopostavljenim Ukrajincem Dilšotom Halmatovom. V izenačenem obračunu, v katerem ni bilo točk, je tekmec prejel kazen, odločitev o zmagovalcu pa je padla v podaljšku, v katerem je judoist Impola po minuti dodatka z nožno tehniko dosegel odločilno točko za preboj v četrtfinale.

Zatem se je Štarkel spoprijel z Izraelcem Izhakom Ashpizom. Po dveh kaznih za oba je bil nasprotnik uspešnejši – najprej je z metom za vazari prešel v vodstvo, nato pa je izkoristil Davidov poskus izenačenja še za drugo uspešno akcijo in zmago. V repešažu je naš borec proti Francozu Vincentu Limaru že po enajstih sekundah z učinkovito tehniko dosegel prednost (juko) in do konca dvoboja zdržal vse tekmečeve napade.

V obračunu za bronasto kolajno pa je bil uspešnejši Benavides. Štarkel je bil v rednem delu aktivnejši, toda Ekvadorcu je v podaljšku po dvajsetih sekundah s hitro ročno tehniko uspel odločilni met.

Na blazinah danes tudi Kaja Kajzer

Tekmovanje v Limi se bo nadaljevalo danes z nastopi slovenskih judoistk Kaje Kajzer, Neže Mesiček (obe do 63 kg) in Kaje Schuster (do 70 kg) ter judoistov Martina Hojaka (do 73 kg) in Aljaža Plantaka (do 81 kg). Jutri bo na tatamije stopila še Metka Lobnik (do 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg), ki se očitno vrača, potem ko je že sklenil svojo športno pot.