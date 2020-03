Štart formule 1 ogrožen

Melbourne

- Priprave za VN Avstralije v formuli 1 so ogrožene, potem ko se je moštvo McLarna odločilo, da ne bo nastopilo na nedeljski uvodni dirki sezone v Melbournu.Eden od članov britanskega moštva se je okužil s koronavirusom. Še preden je McLaren sporočil odločitev, je svetovni prvakizjavil, da je presenečen, ker naj bi bila dirka sploh izvedena.»Ne zdi se mi prav, da imamo dirko, pravzaprav mi je čudno, da sploh sedimo tukaj,« je na novinarski konferenci pred dirko povedal Hamilton, ki bo lovil sedmi naslov svetovnega prvaka.Eden od članov ekipe je McLarna je bil pozitiven na test koronavirusa in bil takoj premeščen v izolacijsko karanteno. Formula 1 je sicer eden izmed redkih športov, ki (še) ni prekinila sezone. Druga dirka v Bahrajnu naj bi bila brez gledalcev, tretja v Vietnamu je vprašljiva, četrta na Kitajskem pa je že preložena.Italijanski Ferrari je pred dirko sporočil, da je koronavirus ekipo poenotil in da želi z zmago razveseliti domovino, ki je v primežu karantene.Prvi trening pred VN Avstralije naj bi bil danes ob 2. uri zjutraj po našem času. Dirka za VN Avstralije v nedeljo ob 6.10.