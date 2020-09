Štart sezone v znamenju covida in protestov

New York

Tom Brady je zapustil New England. FOTO: Robert Deutsch/Usa Today Sports

Kaepernick ligi odprl oči

Colin Kaepernick je uvedel klečanje med igranjem himne. FOTO: Ezra Shaw/AFP

- S tekmo med branilci naslova Kansas City Chiefs in Houston Texans se bo ob 2.20 po našem času začela nova sezona lige NFL v ameriškem nogometu, ki bo potekala v znamenju covida-19 in protesti igralcev zaradi nasprotovanja rasizmu v ZDA. Tri moštva so dobila nove domove,je dobil novo ekipo in Washington išče novo ime.Medtem ko druge lige v ZDA potekajo brez gledalcev v mehurčkih, pa je NFL ubrala svojo pot. Na štadionu Arrowhead bodo gledalci, sicer v omejenem številu, pa vseeno. Liga je sicer sprejela stroge ukrepe, ki predvidevanju tudi nošenje mask za trenerje in igralce na klopi.Šest moštev se je odločilo imeti navijače na tribunah, tudi Chiefs in Dallas Cowboys. Nekateri, kot sta Chicago Bears in Las Vegas Raiders, pa so zaprli štadione za vso sezono. Večina se jih bo odločala iz tedna v teden.Nova sezona prinaša nov odnos do protestov igralcev proti policijskemu nasilju, katerih začetnik je bil podajalec San Francisca, ko je pred štirimi leti klečal med igranjem himne. NFL zdaj pravi, da v celoti podpira igralce v njihovem boju za pravičnost in enakopravnost.Zaradi gibanja #blacklivesmatter se je za spremembo imena odločilo moštvo Washington Redskins, vendar novega imena še ni izbralo. Podobno se je že dolgo nazaj preimenovalo košarkarsko moštvo Washington Bullets v Washington Wizzards.V Los Angelesu so zgradili futuristični štadion SoFi, ki je stal pet milijard dolarjev, v njem bosta domovala Los Angeles Rams in Los Angeles Chargers. Raiders pa so se iz Oaklanda preselili v Las Vegas na štadion Allegiant, vreden 1,9 milijarde dolarjev.Šestkratni zmagovalec superbowla Tom Brady je zapustil New England Patriots in bo vodil napad Tampa Bay Buccaneers, kjer se bo združil z orjakom. Pri New Englandu ga bo zamenjalFavoriti lige so branilci naslova Kansas City Chiefs z zvezdnikom