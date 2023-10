Štart v Söldnu: ogorčenje in peticija proti FIS zaradi del na ledeniku

Švicarski kanton Valais je odredil ustavitev gradbenih del za tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju na ledeniku Theodul, poroča Avstrijska tiskovna agencija APA. Prebivalci so začeli zbirati podpise za peticijo proti Mednarodni smučarski zvezi (Fis), Greenpeace pa je sporočil: »To nima nič skupnega s trajnostnimi zimskimi športi.«

»V visokogorju običajno najdemo nedotaknjeno naravo, tukaj pa imamo gradbena dela na več kot 3000 metrih nad morjem. To zagotovo ni dobro za ledenik,« je dejal raziskovalec ledenikov Matthias Huss v četrtkovi oddaji švicarske televizije SRF. Pristojni organi v Švici so se hitro odzvali na pobude in v četrtek zvečer je gradbena komisija kantona Valais odredila ustavitev gradbenih del na ledeniku Theodul, ki je sicer zunaj območja samega smučišča.

To nima nobene zveze s trajnostnimi zimskimi športi

Proga Gran Becca je najvišje ležeča v svetovnem pokalu. Izhodišče je na nadmorski višini 3.720 metrov na ledeniku Theodul, nato vodi do Cervinije v Italiji in se konča na 2.835 metrih nadmorske višine. Lani je bila tekma tam odpovedana, zaradi pomanjkanja snega pa so morali odpovedati tudi vse načrtovane poznejše izvedbe.

Sölden ponuja razburjenje pred začetkom sezone 2023/24. FOTO: Matej Družnik

Pred nekaj tedni so podobe buldožerjev, ki odstranjujejo ledeniški led nad tirolskim mestom Sölden, kjer bo prihodnji teden otvoritev sezone svetovnega pokala, šokirale mnoge. »Mednarodna smučarska zveza nima svojih tekem pod nadzorom. Da bi spravili pod streho koledar svetovnega pokala v smučanju, ledenik Rettenbach najprej delno odstranijo, zdaj pa ga še nezakonito poglabljajo v Zermattu v Švici,« je povedala Ursula Bittner iz Greenpeace Austria.

Dodala je: »To nima nobene zveze s trajnostnimi zimskimi športi. Fis mora končno sprejeti prave podnebne ukrepe namesto uničevanja narave.« Peticija proti Mednarodni smučarski zvezi se zbira na pobudo organizacije Zaščitimo naše zime in v njej pozivajo zvezo, naj razmisli o vplivih svojih dejanj na okolje in naj opusti trditve o »lastni podnebni pozitivni naravnanosti«.

Po odprtem pismu okoli 500 aktivnih športnikov spomladi tudi ni sprejela njihove ponudbe za skupni boj proti podnebni krizi, je zapisano v peticiji. Pravijo tudi, da bi morali tekmovalni koledar prestaviti vsaj za mesec dni ter ga sestaviti tako, da bi se zmanjšala potreba po letalskih prevozih.