Statistika je na strani Slovenk, toda selektor Orefice opozarja

Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco po dnevu premora čaka še zadnji dvoboj v predtekmovanju evropskega prvenstva v Turčiji. Od 15. ure naprej se bo naša izbrana vrsta merila z Madžarsko, proti kateri si bo poskušala zagotoviti tretje mesto v skupini A, s tem pa vsaj na papirju lažje tekmice v osmini finala. Da bi na tretjem mestu prehitele Nemke, potrebujejo zmago ali poraz z 2:3.

To za Slovenke ne bi smela biti pretežka naloga. Na to namreč kaže statistika medsebojnih tekem, saj so naše odbojkarice proti Madžarkam dobile vseh pet uradnih tekem. Tudi igre na tem prvenstvu v izrazito vlogo favoritinj postavljajo Slovenke, ki so premagale tako Nemke kot Latvijke, medtem ko so Madžarke izgubile vse tekme.

A naše igralke morajo biti vseeno previdne. Na prvenstvu so imele tudi slabe trenutke. Če bi jih imele še proti Madžarkam, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Alessandro Chiappini, njihova zmaga ne bi bila samo po sebi umevna, česar se zaveda tudi slovenska kapetanka Saša Planinšec. »Želimo si popraviti vtis z zadnjih dveh tekem. Madžarska je zelo borbena ekipa z zelo močno igralko na položaju korektorja. Naš glavni cilj bo, da jo zaustavimo, najpomembneje pa bo, da bo igra na naši strani spet tista prava,« si je pred tekmo želela Saša Planinšec.

Orefice: Madžarska je ekipa z veliko individualne kakovosti

Obračun z Madžarsko bo za Slovenke pomemben tudi z vidika dodatne motivacije pred nadaljevanjem prvenstva. Ob tem se v našem taboru zavedajo, da lahko z uspehom na zadnji tekmi skupinskega dela naredijo še korak proti čim boljšemu izhodišču za drugi del tekmovanja, zato v slovenskem zastopstvu ničesar ne prepuščajo naključju, kar je pred obračunom poudaril tudi selektor Alessandro Orefice.

»Madžarska je ekipa z veliko individualne kakovosti. Njihova korektorica Anett Nemeth igra v Italiji na zelo visoki ravni. So ekipa, ki se na igrišču bori, njihove sprejemalke pa sicer igrajo v madžarskem prvenstvu. Zagotovo gre za ekipo, na katero se bo potrebno dobro pripraviti,« je uvodoma dejal Orefice. »Menim, da bo to tekma, na kateri bosta prevladovala blok in obramba, v težave pa jih lahko spravimo z našim servisom. Na igrišču moramo pustili veliko energije. Pomembno bo, da bomo naredili manj napak, kot smo jih na zadnji tekmi. Izkoristiti moramo vse priložnosti, ki se nam bodo ponudile že od prvega niza naprej,« je še dodal selektor slovenske izbrane vrste.