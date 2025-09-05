Stefano Domenicali: Dirke formule 1 so predolge za mlajše navijače

Predsednik in izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali je v eni izmed izjav pred veliko nagrado Italije, ki bo ta vikend potekala v Monzi, sporočil, da razmišlja v smeri krajšanja dirk, saj so za gledalce te trenutno predolge. »Verjamemo, da so dirke formule 1 predolge za mlajše navijače," je povedal.

»Vidimo lahko, da so kratki posnetki najboljših trenutkov dirke zelo gledani,« še dodaja Domenicali, ki bo na čelu formule 1 vse do leta 2029. Sporoča, da gre v prihodnosti pričakovati več sprinterskih dirk, omenja pa se celo obratni štartni vrstni red, kjer bi najboljši iz kvalifikacij začel povsem na začelju. Njegova izjava je sprožila buren odziv tako pri navijačih kot tudi pri dirkačih.

Odzval se je tudi štirikratni svetovni prvak Max Verstappen: »Razumem, da se šport razvija, ampak ne smemo preveč pretiravati. Mislim, da je že sprint dirka dovolj nora,« meni Nizozemec.

»Trenutna dolžina dirke se mi zdi v redu. Navadno je dirka dolga uro in pol, včasih je bližje dvema. Tudi v drugih športih imamo včasih razburljivo tekmo, včasih pa popolnoma dolgočasno,« še dodaja dirkač Red Bulla, ki je v Italijo prišel na skupnem tretjem mestu svetovnega prvenstva.

Z njim se strinja tudi najstarejši dirkač v karavani formule 1 Fernando Alonso, ki se rad pošali na svoj račun. »Krajše dirke? Ne vem, ko se bo to zgodilo, bom dirke že spremljal po televiziji. Šalo na stran, z Domenicalijem smo v dobrih rokah, ampak mislim, da ni treba skrajšati dirk za svetovno prvenstvo,« je odločen dvakratni svetovni prvak. »Nogometne tekme so prav tako dolge 90 minut, pa si jih nihče ne želi skrajšati,« še dodaja.

Verstappen v svetovnem prvenstvu za Piastrijem zaostaja že več kot 100 točk. Za primerjavo, zmagovalec dirke jih dobi 25. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

V minulih dneh so nekateri mediji poročali tudi o Domenicalijevih pogajanjih za morebiten povratek treh dirkališč, med katerimi izstopa nemški Hockenheim, omenja pa se še Turčijo in Portugalsko.

Pred veliko nagrado Italije ima Oscar Piastri (Mclaren) 34 točk prednosti pred ekipnim kolegom Landom Norrisom, Verstappen pa zaostaja že 104 točke in tudi po sam ne verjame več v to, da lahko tretjič zapored ubrani naslov prvaka.