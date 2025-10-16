  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Štirikratna plavalna olimpijska prvakinja presenetljivo končuje kariero

    Avstralka Ariarne Titmus pri le 25-ih končuje svojo športno pot. Tekom kariere je bila štirikrat olimpijska prvakinja, tudi lani v Parizu.
    Ariarne Titmus je bila na olimpijskih igrah v Parizu izvrstna, a ni vedela, da so to njeni zadnji nastopi. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Galerija
    Ariarne Titmus je bila na olimpijskih igrah v Parizu izvrstna, a ni vedela, da so to njeni zadnji nastopi. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    M R, STA
    16. 10. 2025 | 07:50
    16. 10. 2025 | 07:51
    2:08
    A+A-

    Štirikratna olimpijska prvakinja v plavanju, Avstralka Ariarne Titmus, je pri 25 letih naznanila konec kariere, so poročale tiskovne agencije tudi francoska AFP. Kot je pojasnila Titmus, je bila odločitev o koncu zelo težka.

    image_alt
    Komaj 12-letna Kitajka do zgodovinske kolajne

    Avstralka je imela po lanskih olimpijskih igrah v Parizu podaljšan premor. Pred tem je dejala, da se bo vrnila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, zdaj pa potrdila konec kariere.

    »Res težka odločitev, a sem zadovoljna z njo. Vedno sem oboževala plavanje, to je bilo moja strast od otroških let,« je zapisala na družabnih omrežjih. »Toda v tem premoru, ki sem ga imela, sem spoznala, da so mi nekatere stvari vedno pomenile še nekoliko več kot plavanje,« je dodala.

    Ariarne Titmus ob zmagi na 800 m prosto med olimpijskimi igrami v Parizu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters
    Ariarne Titmus ob zmagi na 800 m prosto med olimpijskimi igrami v Parizu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

    Titmus je slavila na 400 metrov prosto na OI v Tokiu in Parizu, letos pa ji je svetovni rekord odvzela kanadska zvezdnica Summer McIntosh. »Čestitke za neverjetno kariero in vse najboljše v novem poglavju! Pogrešali te bomo,« je pod objavo zapisala McIntosheva.

    Avstralki pa ostaja svetovni rekord na 200 m. »Nameravala sem se vrniti k plavanju. Nisem si mislila, da bodo pariške moje zadnje olimpijske igre. Če bi vedela, kar vem zdaj, bi mogoče malo bolj uživala na tisti zadnji tekmi,« je še pojasnila. Titmus ima v svoji zbirki 33 kolajn z mednarodnih tekmovanj, vključno osem z olimpijskih iger in devet s svetovnih prvenstev.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Tenis

    Knjiga namesto gumijastih medvedkov in tekile

    Arina Sabalenka ne igra v Montrealu, ker si je privoščila kratke počitnice pred pripravami za odprto prvenstvo ZDA.
    Siniša Uroševič 5. 8. 2025 | 14:56
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Olimpijske igre

    Los Angeles 2028: Organizatorji OI spremenili tradicionalni spored

    Na olimpijskih igrah leta 2028 bomo prvi teden spremljali atletske, drugi pa plavalske boje. V preteklosti je bilo ravno obratno.
    Matic Rupnik 15. 7. 2025 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Najstnica po novem mejniku: Rekordi obstajajo, da se jih podira

    Kanadska plavalka Summer McIntosh je na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo postavila tretji svetovni rekord. Izboljšala je svoj rekordni čas na 400 m mešano.
    12. 6. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na Obali jih odpravljajo

    Veljavnost vseh 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
    15. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    »Pri varnosti smo nepopustljivi«

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Odlični izdelovalci prestižnih interierjev za megajahte

    Cilj podjetja Bobič Yacht Interior, ki sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, je postati vodilni razvojni partner prestižnih interierjev v jahtni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Pot do uspeha tlakovala vizija o zelo kakovostnih izdelkih

    Največji vir odličnih idej za nove izdelke so njihovi uporabniki, poudarjajo v podjetju Unichem, v katerem so močno usmerjeni v izvoz.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Los Angeles Lakers brez Luke Dončića klonili proti Dallas Mavericks

    Košarkarji Los Angeles Lakers so na pripravljalni tekmi proti Dallas Mavericks igrali brez večine prvih imen, to pa odraža tudi rezultat. Luka Dončić ni igral.
    16. 10. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Štirikratna plavalna olimpijska prvakinja presenetljivo končuje kariero

    Avstralka Ariarne Titmus pri le 25-ih končuje svojo športno pot. Tekom kariere je bila štirikrat olimpijska prvakinja, tudi lani v Parizu.
    16. 10. 2025 | 07:50
    Preberite več
