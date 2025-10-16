Štirikratna plavalna olimpijska prvakinja presenetljivo končuje kariero

Štirikratna olimpijska prvakinja v plavanju, Avstralka Ariarne Titmus, je pri 25 letih naznanila konec kariere, so poročale tiskovne agencije tudi francoska AFP. Kot je pojasnila Titmus, je bila odločitev o koncu zelo težka.

Avstralka je imela po lanskih olimpijskih igrah v Parizu podaljšan premor. Pred tem je dejala, da se bo vrnila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, zdaj pa potrdila konec kariere.

»Res težka odločitev, a sem zadovoljna z njo. Vedno sem oboževala plavanje, to je bilo moja strast od otroških let,« je zapisala na družabnih omrežjih. »Toda v tem premoru, ki sem ga imela, sem spoznala, da so mi nekatere stvari vedno pomenile še nekoliko več kot plavanje,« je dodala.

Ariarne Titmus ob zmagi na 800 m prosto med olimpijskimi igrami v Parizu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Titmus je slavila na 400 metrov prosto na OI v Tokiu in Parizu, letos pa ji je svetovni rekord odvzela kanadska zvezdnica Summer McIntosh. »Čestitke za neverjetno kariero in vse najboljše v novem poglavju! Pogrešali te bomo,« je pod objavo zapisala McIntosheva.

Avstralki pa ostaja svetovni rekord na 200 m. »Nameravala sem se vrniti k plavanju. Nisem si mislila, da bodo pariške moje zadnje olimpijske igre. Če bi vedela, kar vem zdaj, bi mogoče malo bolj uživala na tisti zadnji tekmi,« je še pojasnila. Titmus ima v svoji zbirki 33 kolajn z mednarodnih tekmovanj, vključno osem z olimpijskih iger in devet s svetovnih prvenstev.