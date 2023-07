Štirje finali za slovenske borke na evropskih igrah

Slovenska kikboksarka Tyra Barada bo v nedeljo na evropskih igrah na Poljskem tekmovala v dveh finalih. Najmanj srebro si je zagotovila tako v boju po točkah kot v lahkem kontaktu v kategoriji do 50 kilogramov. V finalu se bosta predstavili tudi Tina Baloh v boju za točke v kategoriji do 70 kg in Urška Gazvoda v lahkem kontaktu do 60 kg.

Tyra Barada je danes najprej v kategoriji do 50 kg v polfinalu boja za točke ugnala Švicarko Maeline Nadine Lachaud. Po prvi rundi je po začetni prednosti tekmice z 2:1 prišla do prednosti 6:2, po drugi je vodila z 8:4, po tretji pa s končnih 16:9. V finalu se bo udarila z Italijanko Federico Trovalusci.

Nato je nastopila še v polfinalu lahkega kontakta, v katerem je grško tekmico Paraskevi Semeli Zarmakupi ugnala s 3:0. Za zlato se bo pomerila z Bolgarko Kristino Nikolovo.

Tina Baloh je v boju za točke v kategoriji do 70 kg premagala Irko Jodie Browne z 11:9, v nedeljo jo v boju za zlato čaka Italijanka Domenica Angelino. Urška Gazvoda pa se je v lahkem kontaktu do 60 kg borila proti Finki Miri Iisi Auror Sjovall in zmagala s 3:0. V finalu jo čaka Italijanka Luna Mendy.

Oče ponosen na hčerko

»Na Tyri Baradi je bilo veliko breme, je najmlajša na igrah, in ker je v zadnjem času vse boje dobila, vsi veliko pričakujejo. Do zadnjega je danes ohranila svoje misli in zbranost ter je brez napake opravila dvoboja,« je sprva o nastopu in tekmicah svoje hčerke povedal vodja reprezentance Tomaž Barada.

»V tistem na točke ima v finalu zelo izkušeno tekmico, ki jo je premagala na prejšnjem EP in je prva na svetovni lestvici, a se ji lahko postavi po robu in ima velike možnosti, da jo premaga. V lahkem kontaktu pa je Tyra prva na svetovni lestvici, njena tekmica v finalu pa druga. Med njima ni velike razlike, a več možnosti pripisujem Tyri,« je dodal Tomaž Barada.

Dejal je, da je srečen in zadovoljen, ker je Urška Gazvoda dobila tesno polfinalno borbo. »Pri dveh sodnikih je zmagala le s točko razlike. Pustila je srce v ringu ter si zaslužila finale, kjer jo čaka aktualna evropska prvakinja. Ta je Urško premagala tudi na EP. Tina Baloh pa je imela na igrah že dve težki borbi. Jutri jo čaka Italijanka Angelino, ki smo si jo najbolj želeli za tekmico. Tina je favoritka v tem dvoboju,« je zaključil Barada.