Štirje kandidati za predsedniško mesto

Roman Dobnikar, Peter Kukovica, Klemen Boštjančič in Stojan Nikolič so potrdili, da so vložili kandidature za predsednika Atletske zveze Slovenije. Dobnikar je sedanji predsednik, na tem mestu je bil tudi že Kukovica, preostala kandidata sta nova v atletskih krogih, vsi štirje pa so na vidnih mestih v gospodarstvu.



Kandidature bo v ponedeljek pregledal in potrdil še upravni zbor zveze, volitve bodo v Ljubljani 22. oktobra ob 100. obletnici slovenske atletike. Dobnikar je bil na izredni volilni skupščini AZS januarja 2016 v Ljubljani izvoljen za predsednika. Z enoletnim mandatom je kot edini kandidat nasledil Gregorja Benčino. Ta je pred tem odstopil, Dobnikar je nato zvezo vodil slabo leto dni, preden je 6. decembra dobil štiriletni mandat. Dobil je 43 od 61 možnih glasov, drugi kandidat Andrej Kocič pa 18. Kukovica je AZS vodil v obdobjih 2005-2009 in 2009-2012, po dveh zaporednih predsedniških mandatih do letos ni več kandidiral. Dobnikarja je predlagalo okrog deset klubov, Kukovico Triglav Kranj, Nikoliča velenjski klub, Boštjančiča pa AK Kranj.



V zgodovini AZS se še ni zgodilo, da bi se toliko kandidatov potegovalo za mesto predsednika, in to v času, ko ima večina zvez težave, da pridobi koga iz gospodarstva, ki bi vodil športno organizacijo. Prav zato so bili atletski klubi, tudi tisti največji, previdni pri ocenah, kdo bi bil po njihovem mnenju najprimernejši kandidat za vodenje AZS v naslednjem štiriletnem obdobju. Prav tako se, razen predlagateljev, še niso opredeljevali, koga bodo podprli.