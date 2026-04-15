Stoječe ovacije za Anžeta Kopitarja tudi v deželi hokeja

V NHL igrajo še zadnje tekme prvega dela sezone. Kalifornijska ekipa Los Angeles Kings je na predzadnjem gostovanju izgubila po podaljšku v Vancouvru s 3:4. Kapetan kraljev Anže Kopitar, ki bo po 20. sezonah letos končal športno pot v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je odigral več kot 22 minut. V tem času pa je bil podajalec pri golu za izenačenje za 2:2.

Kralji so si sicer že zagotovili igranje v končnici ter potrdili vsaj osmo mesto v razvrstitvi zahodne konference.

V petek bodo zadnjo tekmo rednega dela sezone odigrali proti kanadskemu tekmecu Calgary Flames. Tekma bo odločala tudi o končnem mestu na razpredelnici in tekmecu, s katerim se bodo kralji pomerili v prvem krogu končnice zahodne konference.