FOTO:Stopanje oziroma poskoki v stojo razkoračno

Ena vaja na dan: Akcija Fakultete za šport in Dela

V obdobju vsesplošnega spoprijemanja s sodobnimi izzivi veliko šteje tudi ustrezna telesna pripravljenost, ki lahko pomaga posamezniku v vsakdanjem življenju. V medijski hiši Delo začenjamo akcijo Ena vaja na dan, s katero bomo v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani pomagali vsem, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost s pravilno vadbo v domačem okolju. Strokovnjaki z različnih področij športa so pripravili vaje, ki so primerne za vse, saj premorejo različno zahtevne stopnje intenzivnosti in napora. Akcija Ena vaja na dan bo vsak ponedeljek in petek domovala v časopisu in na spletni strani Delo.si



Vaja 1

Vaja 1.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 1.2. FOTO: Darjan Spudić



Vaja 2

Vaja 2.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 2.2. FOTO: Darjan Spudić



Vaja 3

Vaja 3.1. FOTO: Darjan Spudić

Vaja 3.2. FOTO: Darjan Spudić



Nasvet

Vsak ponedeljek in petek v sodelovanju s Fakulteto za šport univerze v Ljubljani .



Maja Dolenc prof. dr., prof. športne vzgoje

Darjan Spudić asistent, mag. kineziologije

Janez Vodičar doc. dr., prof. športne vzgoje

Iz stoje v širini bokov izmenično z levo oziroma desno nogo stopate v široko stojo razkoračno in nazaj. Roke sproščeno sledijo gibanju nog. Aktivnost izvajate 30 sekund. Po Borgovi lestvici, ki jo vidite v desnem kotu, vam mora vaja predstavljati srednji napor, torej 13. ali 14. stopnjo. To pomeni, da je vaša zadihanost taka, da lahko tvorite le posamezne kratke stavke ali besede. Če je vaja za vas prelahka, in niste dovolj zadihani, izberete naslednjo vajo.Vajo otežite s tem, da skačete v stojo razkoračno in nazaj, roke so v boku. Če tudi pri tej vaji ne postanete dovolj zadihani in ste še vedno sposobni zraven peti ali govoriti daljše stavke, potem izberete naslednjo vajo.Med skoki premikate tudi roke iz predročenja skrčeno v odročenje skrčeno. Ramen ne dvigujete.Ko izberete pravo težavnost vaje, naredite 10 nizov, ki trajajo po 30 sekund. Med nizi ne počivate, ampak korakate na mestu 30 sekund. V tem času je občutenje napora med 11. in 12. stopnjo, kar pomeni nizek napor po Borgovi lestvici.