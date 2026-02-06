Stožice razprodane pred zadnjim dnem EP v futsalu

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Latvija in Litva, se bo končalo v soboto s finalom in tekmo za tretje mesto. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, so vstopnice za finalni dan praktično razprodane. V prodaji je le še nekaj vstopnic za Poslovni klub po ceni 100 evrov.

V soboto bo najprej ob 16. uri tekma za tretje mesto, na kateri se bosta merili Francija in Hrvaška, ob 19.30 pa bo še finale s Španijo, rekorderko s sedmimi evropskimi naslovi, in Portugalsko, ki je zmagala na zadnjih dveh EP. Z nogometne zveze sporočajo, da se bo dvorana odprla ob 14.30, in obiskovalce prosijo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno. Med obema tekmama bodo poskrbeli tudi za zabavni program.

Skupno si je tekme na tem EP doslej ogledalo 75.921 ljudi. Rekord je v lasti Srbije, ko so je EP 2016 ogledalo 113.961 gledalcev, EP 2018 v Sloveniji pa je kot drugo najbolj obiskano privabilo 101.934 obiskovalcev.