Stožiška dvorana na nogah, Jakob Nedoh premagal hrvaškega šampiona

Koprski as mešanih borilnih športov si je v šampionskem sklogu izbojeval naslov prvaka združenja FNC v poltežki kategoriji.
Jakob Nedoh (desno) je s takšnimi udarci spravljal v težave Mateja Batinića. FOTO: FNC
Miha Šimnovec
12. 4. 2026 | 01:31
12. 4. 2026 | 02:26
5:31
A+A-

Slovenskemu mojstru mešanih borilnih športov Jakobu Nedohu je uspel veliki met. V glavni borbi spektakla FNC 29 v Stožicah je po točkah premagal hrvaškega prvaka Mateja Batinića in mu odvzel šampionski pas tega priznanega hrvaškega združenja v poltežki kategoriji (do 93 kg).

V soboto nad hrvaškega šampiona, še pred rojstvom sina pa bi rad postal magister

Da bo to njegov večer, je 29-Koprčan nakazal že sredi uvodne runde, v kateri je tekmecu z močnim krošejem dodobra zamajal kolena. Toda 34-letni Hrvat, sicer varovanec slovitega Mirka Filipovića v Cro Cop Teamu, si je hitro opomogel od šoka in nadaljeval v svojem ritmu, pri čemer je poskušal jeziček na tehtnici na svojo stran prevesiti predvsem z nizkimi nožnimi udarci. Z njimi je na Jakobovi levi nogi hitro povzročil rdečico, ki se je večala iz minute v minuto.

 »Gorila«, kakor kličejo Nedoha, je največ stavil na svoje silovite ročne udarce, s katerimi je na Batinićevem obrazu naredil precej škode. Hrvaškemu branilcu lovorike je tako z različnimi kombinacijami že v drugi rundi močno poškodoval oko. Za nameček ga je presenetil tudi s čvrstimi rokoborskimi prijemi in judoističnimi meti, s katerimi ga je spravil na hrbet. Za razliko od nekaterih prejšnjih obračunov, v katerih ga je tudi večkrat zaneslo, se je diplomirani profesor športne vzgoje tokrat zares boril zelo pametno. Ker je v peti rundi vedel oziroma slutil, da je v prednosti, se ni več spuščal v prevelika tveganja. Tako je svojo barko na razburkanem morju na koncu varno prikrmaril v pristan.

Toda po koncu dvoboja je zaradi deljene sodniške odločitve nekaj trenutkov še trepetal za svojo zmago, po razglasitvi pa si je vidno oddahnil. Dva sodnika sta odločila v njegovo korist z 39:36, za enega pa je bil z 38:37 boljši Batinić. Tako je šampionski pas prejel Nedoh in veliko slavje se je lahko začelo. »Obljubil sem, da bom zmagal, kar mi je tudi uspelo. Nad tem niti nisem presenečen, saj vem, kakšen pekel sem prestal,« se je veselil prvi slovenski pravi prvak združenja FNC. Ob tem se ni pozabil zahvaliti vsem, ki so mu stali ob strani. Zdaj si bo najprej privoščil počitek, z mislimi pa je že tudi pri avgustovskem rojstvu sina. Lovoriko bo prvič najverjetneje branil enkrat proti koncu leta. 

Drabinca: ne bi smelo biti dvomov

Uspešen je bil tudi ljubljanski orjak Aleksandr Drabinca, ki je v obračunu težke kategorije po deljeni sodniški odločitvi 28:27, 29:29 in 28:28 premagal Milana Kadleca iz BiH. Sodniki so sprva med njima razglasili neodločen izid in si prislužili žvižge gledalcev, nakar so vendarle popravili odločitev. A se mnogi še vedno niso strinjali s točkovanjem. Ne glede na to, da so v uvodni rundi »Rusu« odvzeli točko zaradi prijemanja za ograjo kletke, bi si po mnenju večine zaslužil čisto zmago.

»Milan je bil dober nasprotnik, dobro se je pripravil, toda poglejte si njegov in moj obraz. V prvi rundi sem naredil napako, vendar se ne strinjam s tem, da so mi vzeli točko. Tudi druga runda je bila moja, tretjo pa sem dobil z 10:8, tako da ne bi smelo biti nobenih dvomov,« se je po četrti zaporedni zmagi točkovanju čudil tudi Drabinca.

Zelo dobro se je dve rundi proti švedskemu Poljaku Bartoszu Wojcikiewiczu boril tudi Rok Krušič (do 61 kg), v tretji pa je bil zanj usoden močan nožni udarec, po katerem je padel kot pokošen. »Warwolf« (vojni volk) je želel sicer nadaljevati, toda sodnik je (pre)hitro prekinil obračun. »Brca me je ranila, toda ni bila za prekinitev. Razočaral sem veliko ljudi, najbolj pa sebe. A se bom vrnil – desetkrat močnejši!« je poudaril Krušič. 

S sklonjeno glavo je kletko zapustil tudi Kubanec s slovenskim potnim listom Andres Ramos. Z davljenjem ga je v drugi rundi k vdaji prisilil Poljak Bartlomiej Gladkowicz, že v prvi rundi pa je v znak predaje po tleh potapkal Bojan Kosednar, potem ko ga je z vzvodom na roki dobro ujel Dušan Džakić. Srbski veteran se je tako v tretjem medsebojnem obračunu proti »Želvi« veselil druge zmage.

Denisa »Chorchypa« Porčiča je v drugi rundi svojega zadnjega plesa, kakor je poimenoval poslovilni dvoboj z Bolgarom Jivkom Stoimenovom, ustavila poškodba leve noge. »Vse je šlo po načrtu, potem sem se sprostil, očitno narobe stopil in čutil, da je nekaj počilo,« je skoraj 46-letni Kranjskogorec obžaloval, da je moral na takšen način skleniti svojo športno pot. Po obračunu je svoje rokavice simbolično položil na tla borišča. 

Večer se sicer ni začel po slovenskih željah, saj je Sašo Klinc uvodni dvoboj po deljeni sodniški odločitvi izgubil proti Srbu Vuku Lekiću.

borilni športiJakob NedohMatej BatinićAleksandr DrabincaBojan KosednarFNCLjubljana

