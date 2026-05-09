  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Strašna nesreča v Ajdovščini, Rok Turk strl odpor Marka Škulja

V Ajdovščini se je začela letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Branilec naslova prvaka Rok Turk je strl odpor mladega Marka Škulja.
Rok Turk je dokazal, da je še vedno najboljši, a Mark Škulj mu je vse bližje. FOTO: Ervin Kordič Rojc
Galerija
Rok Turk je dokazal, da je še vedno najboljši, a Mark Škulj mu je vse bližje. FOTO: Ervin Kordič Rojc
Matic Rupnik
9. 5. 2026 | 18:36
9. 5. 2026 | 19:15
3:17
A+A-

V Ajdovščini je končan prvi reli letošnje sezone državnega prvenstva. Na lepi preizkušnji v Vipavski dolini je osemkratni državni prvak Rok Turk strl odpor komaj 21-letnega izzivalca Marka Škulja, s katerim sta se borila vseh devet hitrostnih preizkušenj. 

image_alt
Na Hrvaškem skoraj več Slovencev kot v Planici, v vodstvu Belgijec

Program se je začel s petkovim superspecialom po ajdovskih ulicah, kjer je končni rezultat zameglil naravnost grozljiv dogodek – ob nesreči Bojana Mihevca z Zastavo 750LE je ta zadel balo sena, ki so jo organizatorji uporabljali kot umetno oviro, obenem pa je služila tudi zaščiti dirkačev. A tik za njo je stal fotograf, ki ga je ob trku odneslo v zrak. Na njegovo srečo je bala sena pobrala veliko sile, sam pa je še vedno nerodno pristal na robniku. Pop TV poroča, da je fotograf v redu in da je že čez nekaj minut spet opravljal svoje delo. 

Na ajdovskih cestah pa smo sicer videli veliko krasnih dirkalnikov. Izjemen dvoboj sta na devetih hitrostnih preizkušnjah uprozorila komaj 21-letni Mark Škulj s povsem novo škodo fabio in osemkratni državni prvak Rok Turk s hyundaijem. Idrijčan ni najbolje začel relija, Škulja, ki se je še vedno privajal na nov dirkalnik, pa je prehitel po peti hitrostni preizkušnji. 

Na koncu se je Turk s sovoznico Blanko Kacin po legendarni hitrostni preizkušnji Žablje zmage veselil s prednostjo le 8,7 sekunde pred Škuljem. »Zelo uživam ob vožnji čez Žablje, a očitno tam nisem dovolj hiter,« je po dveh tretjinah relija dejal mladenič, ki bo očitno novi izzivalec idrijski falangi številnih zvezdnikov na vrhu. Pred Turkom sta namreč serijsko zmagovala njegova someščana Aleks Humar (po končani reli karieri ga je zamikal motokros) in še vedno aktivni Darko Peljhan. 

Škulj je danes vozil tudi z novim sovoznikom Urošem Ocvirkom, saj si je Pia Šumer vzela leto premora. Na tretjem mestu je bil domačin Grega Kravos – na sovozniškem sedežu mu je zapiske bral Darko Vončina –, ki je debitiral s citroenovim dirkalnikom. 

Rok Turk in Mark Škulj bosta letos očitno sezono državnega prvenstva v reliju naredila še kako zanimivo. FOTO: AŠSLO/Facebook
Rok Turk in Mark Škulj bosta letos očitno sezono državnega prvenstva v reliju naredila še kako zanimivo. FOTO: AŠSLO/Facebook

V krasnem troboju za najnižjo stopničko je premagal posadko Jan Medved/Izidor Šavelj (hyundai i20), s petim mestom pa se je moral zadovoljiti nekdanji državni prvak Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot. V diviziji 2 je bil najboljši mladi Mitja Velkavrh, ki mu zapiske bere mati Nina Velkavrh Gorenc

Sezona državnega prvenstva v reliju se 21. maja nadaljuje s preizkušnjo v Velenju. V letošnji sezoni imamo zaradi odpovedi relija po dolini Soče le šest dirk za državno prvenstvo, zaradi česar je lahko v boju na naslov usoden že en odstop. Junija sledi reli Železniki, po poletnem predahu pa sledita relija Dolina zelenega zlata in Nova Gorica. Sezona se bo zadnji oktobrski konec tedna tradicionalno končala na cestah v okolici Idrije. 

 

 

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Veliko Tarnovo

Urugvajsko veselje na Giru, etapo zaznamoval grozljiv padec (VIDEO)

Guillermo Thomas Silva iz ekipe XDS Astana je zmagovalec druge etape dirke po Italiji, na kateri smo videli grozljiv padec. Vingegaard raztegnil noge.
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 16:21
Preberite več
Šport  |  Drugo
Kitajska

Janja Garnbret spet druga: To ni odraz moje trenutne pripravljenosti

Slovenska plezalka je kitajsko turnejo sklenila s še enim drugim mestom. Na tekmi v težavnosti je bila boljša Američanka Annie Sanders.
9. 5. 2026 | 15:28
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Krling

V Ljubljani svetovno prvenstvo v zimskem športu z najlepšo prihodnostjo

Ljubljana te dni gosti svetovno prvenstvo v krlingu skupine C, na katerem ima visoka pričakovanja tudi slovenska reprezentanca. Kaj vse stoji za organizacijo?
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Ilka na razgovoru za službo, svetovna prvakinja na plaži

V minulem tednu so blesteli Primož Roglič, nekdanja smučarska šampionka, nizozemska olimpijka in zadovoljni kapetan Paris Saint-Germaina.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj ima Melania Trump še vedno slovenski naglas

Fonetik: Izgovor samoglasnikov, intonacija in način naglaševanja so prepoznaven slovenski zven njenega govora
Tanja Jaklič 8. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Dan zmage

Ustaški klavec se je skesal, molk slovenskih domobrancev traja naprej

Ustaška Nezavisna država Hrvatska je nastala 10. aprila 1941, le nekaj dni po nemškem napadu na (kraljevino) Jugoslavijo.
9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

Rok TurkMark ŠkuljrelihyundaiDP

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Mnenja  |  Komentarji
Vredno branja

Poldrugo stoletje človeka, ki nas je učil, kako živeti

»Nikogar ne sovražim tako hudo kakor človeka, ki gre z mirnim obrazom in odprtim nosom mimo gnoja in pravi: 'Saj ni gnoj!'«
Pia Prezelj 9. 5. 2026 | 21:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Odstopi na Giru

Emirati po dveh dneh potolčeni, Pogačar izgubil pomočnika za Tour?

Po drugi etapi dirke po Italiji štejemo kolesarje, ki so se poškodovali in zapustili dirko. Najhuje so jo skupili Emirati, razočarani tudi v Bahrainu.
9. 5. 2026 | 19:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemčija

V Berlinu na dan zmage nad nacizmom prepovedali simbole zmagovalcev

V času spomina na zmago nad nacizmom so v nekdanji prestolnici tretjega rajha prepovedali sovjetske zastave, pesmi, odlikovanja in uniforme.
9. 5. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Celovec

Edo Terglav se je odločil, kdo ne potuje na svetovno prvenstvo

Selektor Edo Terglav bo po petih testnih tekmah sedaj predstavil seznam potnikov na SP v Švico.
9. 5. 2026 | 19:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Reli

Strašna nesreča v Ajdovščini, Rok Turk strl odpor Marka Škulja

V Ajdovščini se je začela letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Branilec naslova prvaka Rok Turk je strl odpor mladega Marka Škulja.
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 18:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Nemčija

V Berlinu na dan zmage nad nacizmom prepovedali simbole zmagovalcev

V času spomina na zmago nad nacizmom so v nekdanji prestolnici tretjega rajha prepovedali sovjetske zastave, pesmi, odlikovanja in uniforme.
9. 5. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Celovec

Edo Terglav se je odločil, kdo ne potuje na svetovno prvenstvo

Selektor Edo Terglav bo po petih testnih tekmah sedaj predstavil seznam potnikov na SP v Švico.
9. 5. 2026 | 19:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Reli

Strašna nesreča v Ajdovščini, Rok Turk strl odpor Marka Škulja

V Ajdovščini se je začela letošnja sezona državnega prvenstva v reliju. Branilec naslova prvaka Rok Turk je strl odpor mladega Marka Škulja.
Matic Rupnik 9. 5. 2026 | 18:36
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo