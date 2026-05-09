Strašna nesreča v Ajdovščini, Rok Turk strl odpor Marka Škulja

V Ajdovščini je končan prvi reli letošnje sezone državnega prvenstva. Na lepi preizkušnji v Vipavski dolini je osemkratni državni prvak Rok Turk strl odpor komaj 21-letnega izzivalca Marka Škulja, s katerim sta se borila vseh devet hitrostnih preizkušenj.

Program se je začel s petkovim superspecialom po ajdovskih ulicah, kjer je končni rezultat zameglil naravnost grozljiv dogodek – ob nesreči Bojana Mihevca z Zastavo 750LE je ta zadel balo sena, ki so jo organizatorji uporabljali kot umetno oviro, obenem pa je služila tudi zaščiti dirkačev. A tik za njo je stal fotograf, ki ga je ob trku odneslo v zrak. Na njegovo srečo je bala sena pobrala veliko sile, sam pa je še vedno nerodno pristal na robniku. Pop TV poroča, da je fotograf v redu in da je že čez nekaj minut spet opravljal svoje delo.

Na ajdovskih cestah pa smo sicer videli veliko krasnih dirkalnikov. Izjemen dvoboj sta na devetih hitrostnih preizkušnjah uprozorila komaj 21-letni Mark Škulj s povsem novo škodo fabio in osemkratni državni prvak Rok Turk s hyundaijem. Idrijčan ni najbolje začel relija, Škulja, ki se je še vedno privajal na nov dirkalnik, pa je prehitel po peti hitrostni preizkušnji.

Na koncu se je Turk s sovoznico Blanko Kacin po legendarni hitrostni preizkušnji Žablje zmage veselil s prednostjo le 8,7 sekunde pred Škuljem. »Zelo uživam ob vožnji čez Žablje, a očitno tam nisem dovolj hiter,« je po dveh tretjinah relija dejal mladenič, ki bo očitno novi izzivalec idrijski falangi številnih zvezdnikov na vrhu. Pred Turkom sta namreč serijsko zmagovala njegova someščana Aleks Humar (po končani reli karieri ga je zamikal motokros) in še vedno aktivni Darko Peljhan.

Škulj je danes vozil tudi z novim sovoznikom Urošem Ocvirkom, saj si je Pia Šumer vzela leto premora. Na tretjem mestu je bil domačin Grega Kravos – na sovozniškem sedežu mu je zapiske bral Darko Vončina –, ki je debitiral s citroenovim dirkalnikom.

Rok Turk in Mark Škulj bosta letos očitno sezono državnega prvenstva v reliju naredila še kako zanimivo. FOTO: AŠSLO/Facebook

V krasnem troboju za najnižjo stopničko je premagal posadko Jan Medved/Izidor Šavelj (hyundai i20), s petim mestom pa se je moral zadovoljiti nekdanji državni prvak Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot. V diviziji 2 je bil najboljši mladi Mitja Velkavrh, ki mu zapiske bere mati Nina Velkavrh Gorenc.

Sezona državnega prvenstva v reliju se 21. maja nadaljuje s preizkušnjo v Velenju. V letošnji sezoni imamo zaradi odpovedi relija po dolini Soče le šest dirk za državno prvenstvo, zaradi česar je lahko v boju na naslov usoden že en odstop. Junija sledi reli Železniki, po poletnem predahu pa sledita relija Dolina zelenega zlata in Nova Gorica. Sezona se bo zadnji oktobrski konec tedna tradicionalno končala na cestah v okolici Idrije.