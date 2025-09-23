Strel v glavo mu je povsem spremenil življenje

V nadaljevanju preberite:

Mehiški šampion Saul »Canelo« Alvarez velja za enega najboljših boksarjev v zadnjem desetletju. V srednji in supersrednji kategoriji je osvojil vse mogoče šampionske pasove, pred tem je bil svetovni prvak tudi v polsrednji oziroma supervelterski kategoriji. V dosedanjih 68 profesionalnih dvobojih je doživel le tri poraze – leta 2013 proti legendarnemu Američanu Floydu Mayweatherju, devet let pozneje proti neugodnemu Rusu Dmitriju Bivolu in pred dobrim tednom dni v Las Vegasu proti še neporaženemu Floydovemu rojaku Terenceu Crawfordu, ki prav tako že dolgo kroji svetovni vrh.

Z zmago nad slovitim »Canelom« po soglasni sodniški odločitvi (po točkah s 115:113, 116:112 in 115:113) si je 37-letni Američan priboksal lovorike združenj IBF, WBC in WBO v supersrednji kategoriji (do 76,203 kilograma) ter se v zgodovino tega borilnega športa vpisal kot prvi absolutni svetovni prvak v treh težnostnih kategorijah. Vsaj tri od štirih najpomembnejših šampionskih pasov je imel namreč pred tem tudi v polvelterski (do 63,503 kilograma) in velterski kategoriji (do 66,678 kilograma), v kateri si je – mimogrede – od 11. decembra 2009 do 3. septembra 2011 naslov najboljšega na svetu po različici IBF lastil tudi ptujski šampion Dejan Zavec ...