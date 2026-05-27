Stresni slalom med zrelostnim izpitom in tekmo, Kauzer v skrbeh za naslednike

S tekmovanjem v Tacnu oziroma na Brodu, kakor pravijo lokalni prebivalci, se bo jutri dvignil zastor nad letošnjo sezono za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Kot vselej bodo pred svojimi navijači na savskih brzicah tudi ta konec tedna znova visoko merili slovenski asi z najizkušenejšima kajakašem Petrom Kauzerjem in kanuistom Benjaminom Savškom na čelu.

»Ker po petih sezonah nisem bil vnaprej uvrščen v kajakaško reprezentanco, sem si moral spet priboriti mesto v njej. To mi je tudi uspelo, tako da sem zadovoljen,« je uvodoma poudaril Kauzer, ki se lahko pri dobrih 42 letih še zmeraj enakovredno kosa z veliko mlajšimi tekmeci. Še več ...