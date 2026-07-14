Strokovnjak opozarja: Vročina spreminja šport bolj, kot si mislimo

Tako kot vsakdanji utrip med navadnimi smrtniki tudi dogajanje na prireditvah najvišje športne ravni, denimo teniških turnirjih za grand slam, kolesarski dirki po Franciji ter svetovnem prvenstvu v nogometu, ponujajo številnih misli o spremembah v podnebnih razmerah ter moteče visokih temperaturah zraka. Kako to vpliva na športnike, sam dogodek, podobo športne panoge in njeno prihodnost – o vsem tem smo se pogovarjali s Tadejem Debevcem, s 47-letnim strokovnjakom s Fakultete za šport. V prostem času je alpinist in gorski vodnik ter reševalec, zato tudi vremenu namenja veliko pozornosti. Kako se vi ozirate na te spremembe in posledično obremenitev za vrhunske športnike v teh vročih poletnih dneh? Najprej gre seveda za preprečevanje zdravstvenih težav športnikov, tisto, kar pa športnike ...