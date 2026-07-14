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Strokovnjak opozarja: Vročina spreminja šport bolj, kot si mislimo

S Tadejem Debevcem, strokovnjakom s Fakultete za šport, smo se pogovarjali o visokih poletnih temperaturah ter kako te krojijo Tour, mundial, teniške turnirje.
Kolesarji se na dirki po Franciji borijo z zelo visokimi temperaturami. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Galerija
Kolesarji se na dirki po Franciji borijo z zelo visokimi temperaturami. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Siniša Uroševič
14. 7. 2026 | 18:00
7:28
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Tako kot vsakdanji utrip med navadnimi smrtniki tudi dogajanje na prireditvah najvišje športne ravni, denimo teniških turnirjih za grand slam, kolesarski dirki po Franciji ter svetovnem prvenstvu v nogometu, ponujajo številnih misli o spremembah v podnebnih razmerah ter moteče visokih temperaturah zraka. Kako to vpliva na športnike, sam dogodek, podobo športne panoge in njeno prihodnost – o vsem tem smo se pogovarjali s Tadejem Debevcem, s 47-letnim strokovnjakom s Fakultete za šport. V prostem času je alpinist in gorski vodnik ter reševalec, zato tudi vremenu namenja veliko pozornosti. Kako se vi ozirate na te spremembe in posledično obremenitev za  vrhunske športnike v teh vročih poletnih dneh?  Najprej gre seveda za preprečevanje zdravstvenih težav športnikov, tisto, kar pa športnike ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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