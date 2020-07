Strollu drugi trening, prihaja ohladitev

Silverstone

Verstappen začel najhitreje

Max Verstappen je začel najhitreje. FOTO: Reuters

- Kanadski dirkač v formuli 1(Racing Point) je bil najhitrejši na današnjem drugem prostem treningu pred nedeljsko dirko za VN Velike Britanije v Silverstonu. Drugo mesto je zasedel Tajec(Red Bull), tretje pa Finec(Mercedes).Britanec(Mercedes), šestkratni svetovni prvak in trenutno vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva, je v zahtevnih vremenskih razmerah in 35 stopinjah Celzija zasedel peto mesto, Nemec(Ferrari) pa je drugi trening zavoljo tehničnih težav končal na skromnem 18. mestu.Na današnjem prvem prostem treningu je bil najhitrejši nizozemski dirkač moštva Red Bull, za njim sta se uvrstila Hamilton in Stroll.V soboto bo na sporedu še en prosti trening in kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 15.10. Vremenoslovci za nedeljo napovedujejo za okoli 15 stopinj Celzija nižje temperature.S koronavirusom okuženega(Racing Point) bo zamenjal