Stroški preložitve OI razdvajajo prireditelje in Mok

Ljubljana

Mok je obvestil, da je japonski predsednik vlade Šinzo Abe sprejel, da bo Japonska pokrila stroške preložitve OI. FOTO: Reuters

Guvernerka Tokia Juriko Koike je razkrila, da se Mok, japonski politični vrh in mestne oblasti v Tokiu še dogovarjajo za delitev stroškov. FOTO: Reuters

- Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sporočil, da je s prireditelji olimpijskih iger v Tokiu 2020 dosegel dogovor, da bo dodatne stroške zaradi preložitve iger za eno leto prevzela Japonska. A prireditelji so nato pojasnili, da bodo prevzeli svoj del stroškov, ne pa vseh, ki bodo nastali, teh bo po najnižjih ocenah za več sto milijonov evrov.»Japonski premierse je strinjal, da bo Japonska pokrila stroške za igre, tako kot je bilo že dogovorjeno za igre v letu 2020,« je v ponedeljek zvečer sporočil Mok in dodal, da bo krovna olimpijska organizacija še naprej odgovorna za svoj del stroškov za igre, obenem pa so pojasnili, da je že zdaj jasno, da bodo šli dodatni stroški v stotine milijonov evrov.Na Japonskem so to mnogi razumeli, kot da bo država prevzela vse dodatne stroške. Pozneje pa je za japonske medije Mokovo sporočilo delno zanikala guvernerka Tokia, ki je pojasnila, da se Mok, japonski politični vrh in mestne oblasti v Tokiu še dogovarjajo za delitev nastalih dodatnih stroškov.Po poročanju agencije Kyodo News je guvernerka o tej temi pred kratkim govorila tudi s predsednikom koordinacijske komisije MokaVladni govorecje na novinarski konferenci nato tudi dejal, da dogovora o delitvi stroškov med Mokom in prireditelji še ni.Olimpijske igre bodo v Tokiu med 24. avgustom in 5. septembrom prihodnje leto.