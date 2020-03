Sum dopinga pri Martini Ratej

Ljubljana - Slovenska rekorderka v metu Martina Ratej je zaradi suma dopinga začasno suspendirana, sta sporočili Atletska zveza Slovenije (AZS) in Olimpijski komite Slovenije (OKS). Če se ji bo v nadaljevanju postopka dokazala zloraba poživil, jo čaka kazen Mednarodne atletske zveze.



Mednarodna testna komisija (ITA), ki jo je ustanovil Mednarodni olimpijski komite, je v analizi vzorca Ratejeva odkril prisotnost prepovedanega clostebol metabolita. To so ugotovili v ponovni analizi že odvzetih vzorcev športnikov, ki so nastopili na poletnih olimpijskih igrah v Londonu leta 2012.



ITA je že 14. januarja letos obvestil OKS o tej zaredi, nato so stekli uradni postopki. "Šokiralo me je, ko sem to izvedela, saj prepovedanih poživil nisem jemala. V tistem obdobju sem imela operacijo, zato menim, da je lahko le tako omenjeno sredstvo prišlo v moje telo. O vsem tem imam pripravljeno tudi obsežno zdravstveno dokumentacijo in dokazila," je pojasnila Ratejeva.

Olimpijsko najboljša v Londonu

Osemintridesetletna je bila na OI v Londonu sedma, kar je njena najboljša olimpijska uvrstitev, bila je še 18. v Riu de Janeiru 2016 in 37. v Pekingu 2008. Sedmo mesto je kot največji uspeh zabeležila tudi na svetovnem prvenstvu v Daeguju 2011, na SP pa je bila še 9. v Londonu 2017 in 11. v Berlinu 2009.



Na evropskih prvenstvih je bila odličju najbližje leta 2017, ko je v Berlinu zasedla četrto mesto, na prvenstvih stare celine pa je bila še 6. v Amsterdamu 2016 in v Zürichu 2014 ter 7. v Barceloni 2010.



Državni rekord, 67,16 m, je postavila 14. maja 2012 na diamantni ligi v Dohi.