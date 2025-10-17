Sumo po 34 letih ponovno v Londonu (FOTO)

Svet profesionalne sumo borbe je v sredo šele drugič v svoji večstoletni zgodovini stopil izven Japonske, ko so se sumoborci spopadli na posebej zgrajenem ringu sredi londonske dvorane Royal Albert Hall.

Ikonično prizorišče v britanski prestolnici že drugič gosti Veliki turnir v sumu (najpomembnejše tekmovanje v približno 1500 let starem športu), na katerem se bo v petih dneh 44 profesionalnih rokoborcev oziroma rikišijev pomerilo v 100 dvobojih. Turnir je bil do sedaj edinkrat organiziran zunaj Japonske leta 1991, ko je prav tako potekal v dvorani Royal Albert Hall.

Prinašanje suma v London se sooča z edinstvenimi izzivi, saj sodobni nacionalni šport Japonske temelji na dveh tisočletjih tradicije, prepleten s šintoistično religijo, zato je obravnavan z največjim spoštovanjem in zaščito, da se zagotovi spoštovanje njegovih ritualov in norm.

Matthew Todd, programski direktor Royal Albert Halla, je dejal, da je pozornost do detajlov resnično ključnega pomena za pristno predstavitev, ki jo lahko tukaj ustvarijo.

To je pomenilo, da so iz Japonske poslali 11 ton gline za izgradnjo ringa (dohyo) v središču koncertne dvorane, kjer tekmujejo sumoborci. Ladijski zabojniki so potovali po morju tri mesece. Iz Japonske je morala potovati tudi velika ekipa spremljevalcev ringa (yobisdashi) – skupaj z 11 tolmači, ki so jim pomagali pri komunikaciji z britanskimi delavci.

Streha za dohyo, ki zdaj visi s stropa Albert Halla, je bila zgrajena v Veliki Britaniji, vendar je njena zasnova vzeta neposredno iz tradicionalnih japonskih šintoističnih svetišč, kar po Toddovih besedah ​​nakazuje, da je to sveto območje, kjer se v okviru turnirja izvajajo rutine in sveti obredi.