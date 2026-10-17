V Novi Gorici je spisana odbojkarska zgodovina

Novo klubsko sezono v odbojki so s superpokalom začele tekmovalke. Prva lovorika v sezoni je pripadla novogoriškemu Gen I-ju. Pokalne podprvakinje so ugnale lanske državne in pokalne prvakinje OTP Banko Branik Maribor s 3:0 (23, 16, 21).

V dvorani Maksa Pečarja v Črnučah so gledalci videli dramo v prvem nizu, kjer pa so Mariborčanke Primorkam prav v končnici s slabo akcijo podarile odločilno točko za zmago. Po dokaj gladkem drugem nizu se je obetala tudi zanimiva končnica v tretjem. Novogoričanke so že vodile z 21:17, a so Štajerke znižale na 21:20 in imele napad za izenačenje, ki pa ga niso izkoristile.

Tekmice so si nato priigrale kar štiri zaključne žoge in drugo točko izkoristile za prvi pokal v novi sezoni. Superpokal je novo tekmovanje Odbojkarske zveze Slovenije, ki želi po vzoru drugih držav povečati prepoznavnost odbojke in tekmovanje v prihodnjih letih razviti v tradicionalni uvod v sezono.

Ob 19. uri se bosta za prvi moški superpokal v zgodovini pomerila ACH Volley Ljubljana, ki je lani osvojil obe domači lovoriki, in Panvita Pomgrad.