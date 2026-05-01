Suspenz za tekmico Tine Šutej

Enota za atletsko integriteto (AIU) je zaradi izogibanja dopinškim postopkom suspendirala kanadsko skakalko s palico Alysho Newman. Dobitnico bronaste medalje z iger v Parizu 2024 so suspendirali za 20 mesecev. Prepoved nastopanja velja od 3. decembra lani, je sporočila AIU.

Kazen si je Kanadčanka prislužila, ker ni sporočala svojih lokacij, kjer bi jo lahko obiskali protidopinški nadzorniki. Na ta način se je kontrolam izognila trikrat, lani februarja in dvakrat avgusta, zaradi česar je 3. februarja letos že dobila začasno prepoved nastopanja. Ta je zdaj postala uradno potrjena kazen. Na uradnih tekmah je sicer 31-letna kanadska atletinja zadnjič nastopila na diamantni ligi pred letom dni v Rabatu.

Na večjih tekmovanjih (SP, EP, diamantna liga) je bila pogosto tekmica naše šampionke Tine Šutej.