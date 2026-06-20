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Drugo

Šutejeva dve uri čakala na zmagoviti skok, Čeh do prve lovorike v metu krogle

Serijski državni prvak, ki se je moral tokrat sprijazniti z drugim mestom, vstaja ob štirih zjutraj za odhod na delo v Avstriji.
Tina Šutej je tik pred mrakom opravila zmagoviti skok. FOTO: Andreas Solaro/AFP
Galerija
Tina Šutej je tik pred mrakom opravila zmagoviti skok. FOTO: Andreas Solaro/AFP
20. 6. 2026 | 23:02
20. 6. 2026 | 23:11
4:33
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Tina Šutej (Kladivar Celje) je drugi dan atletskega državnega prvenstva v Mariboru v skoku s palico, ko je bilo že skoraj povsem temno, z enim samim skokom na 4,30 m osvojila zlato kolajno. Zanesljivi zmagi sta požela tudi Matic Ian Guček (Kladivar) v teku na 400 m ovire in Kristjan Čeh (Ptuj), ki je bil po včerajšnjem slavju v metu diska najboljši še v suvanju krogle.

»Pogoji danes res niso bili najboljši. Zaradi zamude in velikega števila tekmovalk sem skoraj dve uri čakala na svoj skok. S trenerjem Milanom Kranjcem sva se odločila, da ne bom tvegala. Za državni rekord bi tako ali tako zmanjkalo svetlobe,« je dejala Šutejeva, ki jo naslednja tekma čaka na diamantni ligi v Parizu.

Potem ko je bilo ob obilici vrhunskih izidov prvi dan DP sončno in vroče, povrhu je bil tudi veter zelo ugoden, je današnja popoldanska močna nevihta prestavila začetek tekme za eno uro. Ohladilo se je za 15 stopinj Celzija – na 20 stopinj.

Med vožnjo proti Mariboru spremenil načrt

»Ko sem se vozil iz Celja, se je začela nevihta, zato sem spremenil načrt in je bil cilj le zmaga. Med ovirami sem šel tako, kot moram, le hitrosti ni bilo, ker nisem želel iti na polno. Moj glavni cilj ostaja EP, kjer želim biti najboljši, kar je kar realen cilj. Imam zelo dobro sezono, približal sem se magični meji. Imam četrti izid sezone v Evropi, pet stotink me loči do tretjega mesta,« je pojasnil Guček.

Po včerajšnjem padcu v teku na 400 m tik pred ciljem je komaj 16-letna Živa Remic (Olimpija) slavila na 800 m nekaj dni po tem, ko se je prvič spustila pod magično mejo dveh minut. Tokrat je tekla 2:05,95 minute in prišla do prve članske lovorike na prostem. »Načrt je bil sproščen ritem, ki bi mi ustrezal brez naprezanja. Na včerajšnji tekmi sem se uštela v ritmu. Čutila sem še utrujenost po teku pod dvema minutama pred nekaj dnevi, ko sem tekla na polno. Lep začetek sezone. A vsaka tekma je zgodba zase. Gledam naprej, da pridno treniram in vse bolje tekmujem,« je razgrnila Živa Remic in dodala, da se še išče pri načinu teka na 800 m.

Kristjan Čeh se je veselil dveh naslovov državnega prvaka. FOTO: Wang Zhao/AFP
Kristjan Čeh se je veselil dveh naslovov državnega prvaka. FOTO: Wang Zhao/AFP

Čeh je prvič osvojil naslov prvaka v tej disciplini s 17,57 m pred Blažem Zupančičem (Žak), ki je vrgel 16,62 m. Slednji je bil po tekmovalni upokojitvi slovenskega rekorderja Mirana Vodovnika več kot desetletje serijski prvak v suvanju krogle. Tudi na lanskem prvenstvu je ugnal Čeha.

»Ne treniram več veliko, vstajam ob štirih zjutraj za odhod na delo v Avstriji, poleg tega sva z boljšo polovico kupila kmetijo. Lahko bi rekel, da grem po obratni poti kot Čeh. On je opustil kmetijsko življenje zaradi atletike, slednjo pa jaz opuščam zaradi kmetijstva,« je pojasnil Zupančič.

Tekmovala tudi srbska zvezdnica Ivana Španović

Maruša Mišmaš Zrimšek se je po poškodbah in materinstvu znova vrnila na državni vrh z naslovom prvakinje na 3000 m. Na 200 m je bila ob močnem vetru v prsi (-1,4 m/s) prva Zala Istenič (Žak, 23,46), še slabši veter (-2,1 m/s) so imeli tudi atleti, kjer je zmagal Andrej Skočir (Žak) z 21,11.

Anže Durjava (Žak) je zmagal v metu kopja s 75,95 m, četrti je bil po poškodbi predlanski mladinski svetovni prvak Tom Teršek (Triglav) z 69,25 m. V metu kladiva sta osebna rekorda dosegla Jan Emberšič (Domžale, 72,71 m) in Jakob Urbanč (Brežice, 71,01 m).

Prvo pravo tekmo v sezoni je s 13,49 m opravila v troskoku srbska zvezdnica Ivana Španović, lastnica 15 odličij z velikih tekmovanj v skoku v daljino. Ker njenega trenerja ni bilo, ji je z nasveti pomagala slovenska rekorderka Marija Šestak, sicer zaposlena pri naši zvezi.

Državno prvenstvo je štelo za mednarodno ligo Telekoma Slovenije, naslednja bo 1. julija v Novem mestu.

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