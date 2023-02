Šved postavil nov svetovni rekord v skoku s palico

Švedski zvezdnik atletike Armand Duplantis je na dvoranskem tekmovanju najboljših v skoku s palico v francoskem Clermont-Ferrandu postavil nov svetovni rekord s 6,22 m. S tem je za en centimeter izboljšal svojo najboljšo znamko z lanskega svetovnega prvenstva na prostem v ameriškem Eugenu.

Olimpijski prvak iz Tokia Duplantis je na mitingu All-Star v Clermont-Ferrandu, ki ga organizira domači zvezdnik skoka s palico Renaud Lavillenie, 6,22 m zmogel v tretjem poskusu in navdušil 4000 gledalcev v dvorani. Duplantis (23) je občutek ob novem, že šestem svetovnem rekordu opisal kot »zunajtelesno izkušnjo«. »Ko imaš takšne trenutke, ko je energija na tako visoki ravni in ko vzameš zalet proti letvici, je kot da bi lebdel. Nekako se zdi, da moje telo nikoli ni prav zares pristalo na blazini po tem skoku,« je slikovito razlagal 23-letni Šved.

Armand Duplantis FOTO: Arnaud Finistre/AFP

»Vse skupaj se mi zdi kar malce preveč. Res menim, da je to prav zaradi Renauda, saj mi ogromno pomeni. Vse od prvih korakov v atletiki je bil moj največji idol,« je še o tekmecu in nekdaj najboljšemu skakalcu s palico dejal Duplantis. »On me je motiviral. Prepričal me je, da lahko izboljšam svetovni rekord. Da sem to storil tukaj, v njegovem domačem kraju na mitingu, ki ga sam organizira, je nekaj izjemnega,« je še dodal izjemni atlet.

Tekmovanje je začel pri 5,71 m, nato v prvo premagal 5,81, v drugo pa 5,91 m. S preskočenimi 6,01 je osvojil prestižno tekmovanje, nato pa letvico dvignil na višino novega svetovnega rekorda. Šestič je postavil rekord, vselej ga je popravil za centimeter. Prvič mu je to uspelo v poljskem Torunu pred skoraj natanko tremi leti s 6,17 m. Pred tem je rekord šest let držal prav Lavillenie s 6,16 m.