Svet občuduje paleto slovenskih zmag

Praznični vonj decembra je prepoznaven. Na Dunaju po punču, v Zagrebu po iz Dalmacije uvoženih fritulah, v Münchnu po praženih mandljih, v Budimpešti po langosu, v brbotajočem olju ocvrtem testu. In v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju ali Kranju? Prav po vsem skupaj. Slovenski prostor pač ponuja posrečeno mešanico različnih vplivov v prazničnih pečicah, cvrtnikih ter loncih in tako pisana, kot je v teh dneh ponudba na adventnih stojnicah, je tudi na paleti slovenske športne scene. Veliki dosežkih naših asov se kar – odvisno pač od letnega časa – vrstijo na kolesarskih dirkah, v plezalnih stenah, na skakalnicah, drugih zasneženih in poledenelih progah in ploskvah, na prizoriščih pod streho in na prostem.