Svetla prihodnost slovenskega karateja

Mihael Valenčak (levo) si je izbojeval srebrno kolajno med mladinci. FOTO: Voranc Vogel

Brežice – Na jubilejnem 20. balkanskem prvenstvu v karateju za kadete, mladince in mlajše člane (do 21 let), ki je sovpadalo s 50. obletnico delovanja Karate zveze Slovenije (KZS), so se slovenski upi v športni dvorani v Brežicah predstavili v zelo lepi luči. Skupaj so namreč v športnih bojih in katah osvojili kar 23 kolajn, največ doslej na tem tekmovanju.V posamični konkurenci sta se na najvišjo stopnico zmagovalnega odra povzpela, ki je ugnala vse tekmice med mlajšimi članicami v kategoriji do 50 kilogramov, in, ki je bil nepremagljiv med kadeti, težkimi do 63 kilogramov. Slovenska himna je zadonela tudi po zaslugi mladinskih ekip – ženske v športnih bojih (v postavi) in moške v katah ().S srebrnimi odličji se je ob mladincih(do 55 kg),(do 68 kg) in Blažu Klobasi (v katah) ovenčala tudi(nad 54 kg) v kadetski konkurenci, v kateri je med posamezniki svojo nadarjenost s tretjim mestom potrdil(do 57 kg). Med mlajšimi člani so si bronaste kolajne izbojevali(do 61 kg),(do 60 kg),(do 67 kg) in(do 75 kg), med mladinci pa ob katašihintudi borci Hana Debeljak (do 59 kg), Elizabeta Molnar,(obe nad 59 kg),(do 55 kg),(do 68 kg) in(nad 76 kg).Na tretjem mestu sta pristali tudi ženska mladinska ekipa v katah () in moška mladinska v športnih bojih (Aleks Klobasa,, Tomaž Hudales, Žan Keršič Ahlin, Niklas Tamše,).»Tako uspešni na tem tekmovanju še nismo bili, kar je še en dokaz, da se v naših klubih dobro dela. To je dobra popotnica pred mladinskim evropskim prvenstvom, ki bo v začetku februarja v Budimpešti,« je ob koncu uspešnega balkanskega prvenstva poudaril, predsednik KZS, in pristavil: »Pred člansko selekcijo imamo širok nabor zelo obetavnih športnikov, tako da se že veselim prihajajočih let. Za prihodnost karateja me ne skrbi.«