Svetovna atletika objavila sistem kvalifikacij za OI

Kot je krovna atletska zveza objavila na svoji spletni strani, bo atletski del tekmovanj v francoski prestolnici potekal med 2. in 11. avgustom 2024. Tako kot za OI v Tokiu 2020 bo krovna atletska zveza zagotovila nastope 50 odstotkom tekmovalcev po dosežkih in preostali polovici glede na uvrstitve na mednarodni lestvici.

Na programu OI bo po 23 odločitev v ženski in moški ter dve v mešani konkurenci. V zadnjo skupino spadata odločitvi v mešani štafeti 4 x 400 m ter hoji mešanih parov na 35 km. Kvalifikacije za nastope na 10.000 m na stezi, v mešanih tekmovanjih ter hoji in štafetah se bodo začele 31. decembra letos, medtem ko kvalifikacije za oba maratona že potekajo od 20. novembra in bodo trajale do 30. aprila 2024. V vseh ostalih disciplinah bo časovno okno med 1. julijem prihodnje leto in 30. junijem 2024.

Nekaj izjem je pri maratonu, kjer bo 64 najboljših na posebnem seznamu kvot dobilo mesto na prihajajočih OI. Preostalih 16 tekmovalcev pa bodo določili po dosežkih in na podlagi mednarodne lestvice. Po 30. januarju 2024 menjava mest ne bo več mogoča.

Nacionalne zveze imajo sicer možnost podeliti zagotovljeno mesto nekomu, ki se ni kvalificiral, a le, če je dosegel čas 2:11:30 pri moških in 2:29:30 pri ženskah. Svetovna atletika je ob tem sporočila, da bodo svetovno prvenstvo v štafetah organizirali v Nassauu na Bahamih aprila lai maja 2024. To bo glavno tekmovanje za določanje olimpijskih mest za reprezentance v štafetah.

Podroben način za spremljanje kvalifikacijskih kvot bo svetovna atletika objavila v drugem delu leta 2023, so še zapisali v izjavi.