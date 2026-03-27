Svetovni prvak bo dirkal z zavoro, postal je oče

Fernando Alonso pri 44 letih prvič postal oče. Njegova partnerica Melissa Jimenez ima že hčerki in sina iz prejšnjega razmerja z nogometašem Marcom Bartro
Fernando Alonso je prvič postal oče. FOTO: X
Fernando Alonso je prvič postal oče. FOTO: X
Š. R., STA
27. 3. 2026 | 11:48
27. 3. 2026 | 11:50
Dvakratni svetovni prvak formule 1 Fernando Alonso je pri 44 letih prvič postal oče. »Za mamo in otroka je šlo vse dobro. To je zelo srečen in poseben trenutek,« je Španec potrdil za DAZN.

Alonsov prihod v Suzuko, kjer bo ta konec tedna dirka za svetovno prvenstvo, je bil zaradi poroda odložen. Voznik Aston Martina je v četrtek izpustil uradni dan za medije, na uvodnem treningu v pa ga je danes zamenjal Američan Jak Crawford. Dvakratni svetovni prvak se je na drugem treningu vrnil v svoj dirkalnik.

»Imam nekaj težav s časovno razliko, ker sem prispel danes zjutraj in opravil drugi trening. Gremo zgodaj spat, ker sem zamudil noč v Evropi,« je Alonso povedal pred nedeljsko tretjo dirko za veliko nagrado.

Za Alonsovo partnerico, 38-letno Melisso Jimenez, ki dela kot novinarka za DAZN, je to že četrti otrok. Jimenez ima že dve hčerki in sina iz prejšnjega razmerja z nekdanjim nogometašem Borussie Dortmund Marcom Bartro.

Šport  |  Drugo
F1

Na Kitajskem kaos in zgodovinski podvig čustvenega najstnika iz Italije

Druga dirka svetovnega prvenstva formule 1 v sezoni 2026 je v Šanghaju prinesla zgodovinski trenutek za Mercedes in devetnajstletnega Andreo Kimija Antonellija.
15. 3. 2026 | 09:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Zaradi zarote v formuli toži krovno zvezo za 72 milijonov dolarjev

Nekdanji dirkač formule 1 Felipe Massa je vložil odškodninsko tožbo zaradi razpleta SP 2008, ko je za točko ostal brez naslova svetovnega prvaka.
20. 11. 2025 | 19:55
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Stefano Domenicali: Dirke formule 1 so predolge za mlajše navijače

Prvi mož kraljice motošporta pušča odprta vrata številnim spremembam, ki pa jim dirkači nasprotujejo.
Matic Rupnik 5. 9. 2025 | 11:15
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Velika nagrada Madžarske: Izmučeni Hamilton in poškodovani Alonso

Lewis Hamilton se veseli poletnega odmora. Nastop Fernanda Alonsa zaradi bolečin v hrbtu pod vprašajem.
Matic Rupnik 1. 8. 2025 | 15:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Težave zaradi vetra

Na Gorenjskem zaprte šole in vrtci, brez elektrike več tisoč uporabnikov

Spremljamo vremensko dogajanje po Sloveniji. Veter podiral drevesa in odkrival strehe. Arso opozorilo dvignil na rdečo stopnjo. Oglasil se je SI-alarm.
26. 3. 2026 | 06:08
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
27. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
25. 3. 2026 | 19:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Spremljamo

V živo:      V živo: Škoda na objektih vse večja, veter se bo umiril šele proti večeru

Spremljamo vremensko dogajanje po Sloveniji. Danes do polnoči ostaja veljavno rdeče opozorilo za severni del države zaradi močnega vetra.
27. 3. 2026 | 06:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 12:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Ko podjetje nima naslednika

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
Preberite več

Sobotna priloga
Portret tedna

Luka Mesec: najmočnejši bojevnik koalicije, a to je prekletstvo, ne blagoslov

Ne glede na to, kaj si mislimo o Levici, v Sloveniji ni stranke, ki bi se soočala s tako kontradiktornimi kritikami.
Aljaž Vrabec 27. 3. 2026 | 12:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
V središču kraja

Eksplozija bankomata razdejala trgovino Mercator

Na mestu dogodka še poteka kriminalistična preiskava, pozneje bo znano več podatkov.
27. 3. 2026 | 12:42
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Planica 2026

Glavna tekmica Nike Prevc z visokimi načrti v Planici

Nozomi Marujama je letos prvič stopila iz sence reprezentančnih kolegic in zares zasijala – na začetku leta je izgledala nepremagljiva.
Matic Rupnik 27. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pokol v osnovni šoli Vladislav Ribnikar

Kaj je povedal Kosta K.?

Po petih urah pričanja so ga odpeljali nazaj v psihiatrično ustanovo, kjer je zaprt od trenutka, ko je ubil devet svojih vrstnikov in šolskega varnostnika.
27. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Odpoklic izdelkov v Kiku

Oba izdelka odstranjujejo iz prodaje zaradi vsebovanega PFOA, ki predstavlja morebitno tveganje za zdravje.
27. 3. 2026 | 12:04
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Planica 2026

Glavna tekmica Nike Prevc z visokimi načrti v Planici

Nozomi Marujama je letos prvič stopila iz sence reprezentančnih kolegic in zares zasijala – na začetku leta je izgledala nepremagljiva.
Matic Rupnik 27. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Pokol v osnovni šoli Vladislav Ribnikar

Kaj je povedal Kosta K.?

Po petih urah pričanja so ga odpeljali nazaj v psihiatrično ustanovo, kjer je zaprt od trenutka, ko je ubil devet svojih vrstnikov in šolskega varnostnika.
27. 3. 2026 | 12:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Odpoklic izdelkov v Kiku

Oba izdelka odstranjujejo iz prodaje zaradi vsebovanega PFOA, ki predstavlja morebitno tveganje za zdravje.
27. 3. 2026 | 12:04
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
POMEMBEN POTENCIAL

Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
3. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več

