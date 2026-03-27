Svetovni prvak bo dirkal z zavoro, postal je oče

Dvakratni svetovni prvak formule 1 Fernando Alonso je pri 44 letih prvič postal oče. »Za mamo in otroka je šlo vse dobro. To je zelo srečen in poseben trenutek,« je Španec potrdil za DAZN.

Alonsov prihod v Suzuko, kjer bo ta konec tedna dirka za svetovno prvenstvo, je bil zaradi poroda odložen. Voznik Aston Martina je v četrtek izpustil uradni dan za medije, na uvodnem treningu v pa ga je danes zamenjal Američan Jak Crawford. Dvakratni svetovni prvak se je na drugem treningu vrnil v svoj dirkalnik.

»Imam nekaj težav s časovno razliko, ker sem prispel danes zjutraj in opravil drugi trening. Gremo zgodaj spat, ker sem zamudil noč v Evropi,« je Alonso povedal pred nedeljsko tretjo dirko za veliko nagrado.

Za Alonsovo partnerico, 38-letno Melisso Jimenez, ki dela kot novinarka za DAZN, je to že četrti otrok. Jimenez ima že dve hčerki in sina iz prejšnjega razmerja z nekdanjim nogometašem Borussie Dortmund Marcom Bartro.