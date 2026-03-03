Svetovni prvak brez odgovorov

Pozornost svetovne šahovske javnosti je te dni osredotočena na Prago in Saint Louis. Vrhunec festivala v češki metropoli je super turnir deseterice, ki glede na povprečni rating nastopajočih (2710 točk) sodi v visoko 19. kategorijo. Junak prve polovice tekmovanja je Jorden Van Foreest, ki je v samostojnem vodstvu s štirimi zmagami iz prvih petih partij. Ta 26-letni Nizozemec si je z dobrimi predstavami od začetka letošnjega leta priigral že več kot štirideset novih ratinških točk in se je na lestvici povzpel na mesto tik za najboljšo deseterico.

Domači navijači se veselijo izvrstnih predstav Davida Navare, igralca z najnižjim ratingom na turnirju, ki po dveh atraktivnih zmagah in treh remijih za vodilnim zaostaja le za pol točke. Enako izhodišče ima pred drugim delom turnirja tudi Uzbekistanec Nodirbek Abdusatorov, ki tako ohranja realne možnosti, da po Londonu decembra lani in Wijk aan Zeeju januarja letos osvoji še tretji zaporedni super turnir.