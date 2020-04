Svetovno prvenstvo bo znova preloženo

Ljubljana

Za predsednika NTZS Marjana Hribarja je prvi cilj denarna sanacija krovne organizacije. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda



Olimpijska norma ostaja enaka



Želja je, da se DP izpelje

- V času popolne prekinitve športnih aktivnosti zaradi epidemije koronavirusa v predsedstvu Namiznoteniške zveze Slovenije (NTZS) ne počivajo. V torek zvečer so izpeljali sejo Izvršnega odbora NTZS, na kateri je predsedniksporočil, da bo svetovno prvenstvo še enkrat preloženo.Prvenstvo v Južni Koreji bi moralo biti že marca, a so ga zaradi epidemije koronavirusa preložili na konec junija. Ker se razmere še niso normalizirale, ga bodo Mednarodna namiznoteniška zveza preložila še enkrat, najbrž na konec leta.»Govoril sem tudi s predsednikom ITTF, ki mi je dejal, da je to zanje v tem trenutku najbolj logična in najbolj poštena odločitev, kajti ta kriza je različno zarezala v različne konce sveta, tako da nekateri lahko normalno trenirajo, drugim je to onemogočeno. Vemo pa, kako pomemben je v namiznem tenisu vsakodnevni trening,« je o najnovejši odločitvi ITTF, ki za zdaj še ni uradna, spregovoril Hribar, ki je od ITTF še enkrat dobil potrdilo, da bo slovenska reprezentanca zadržala olimpijsko normo, ki si jo je priborila za igre leta 2020, tudi po enoletni prestavitvi.Namiznoteniška zveza Slovenije je imela v zadnjem letu burno obdobje. Lani junija je njeno vodstvo prevzel, na izredni skupščini v začetku decembra pa se je po burnih dogodkih vrnil Hribar. Odmor zaradi koronavirusa mu je dal čas, da lahko postavi smernice za prihodnje delo, da bo NTZS spet delovala tako kot v preteklosti.»Naš prvi cilj je usmerjen predvsem v sanacijo zveze in na tem delu smo naredili določene korake naprej. Lahko povem, da smo leto 2019 končali s pozitivnim finančnim izidom, kar pomeni, da proces sanacije teče. Verjetno bo leto 2020 zelo specifično. Na eni strani lahko pričakujemo manj prihodkov od pokroviteljev, Fundacije za šport in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, toda po drugi strani je in bo okrnjen reprezentančni program, tako da so tudi na torkovem sestanku izvršnega odbora govorili o tem. Ocenjujem, da se bo trend sanacije nadaljeval, kako pa bomo zastavili delo naprej, bo odvisno tudi od časa trajanja trenutne krize,« meni predsednik slovenske zveze in tudi župan Šmarjeških Toplic.Državno prvenstvo se je zaradi zapletov letos začelo z velikansko zamudo, zdaj pa so ga morali prekiniti. Želja vseh je, da ga po umiritvi razmer poskušajo dokončati, a vprašanje je, ali bo to možno.»Na konferenci smo sprejeli sklep, da bomo poskušali, če bo to le možno, izpeljati tekmovalno sezono v okrnjeni obliki, tudi če jo zavlečemo v jesen z namenom, da dobimo čim več kategoriziranih športnikov. Se pravi, da bomo poskušali izpeljati vsaj državna prvenstva v posamični konkurenci do 21 let in v mladinski konkurenci, da kot panoga ne bi izgubljali. Druge odločitve v zvezi z zaključkom lig pa bomo prepustili liga odboru, ki naj najprej pripravi predlog, kako jih dokončati, seveda če bodo razmere to dovoljevale,« je o odločitvah v zvezi z domačim prvenstvom povedal Hribar in dodal, da bo v Sloveniji spet zaživel center.»Ne eden, ampak dva. Enega bomo imeli v Ljubljani pod vodstvomin drugega v Novem mestu, tam ga bo vodil.«