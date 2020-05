Svetovno prvenstvo v vodnih športih šele čez dve leti

Ljubljana – Kot je bilo za pričakovati, vodilnim možem pri Svetovni plavalni zvezi (FINA) zaradi novega termina olimpijskih iger v Tokiu ni preostalo drugega, kot da so preložili svetovno prvenstvo v vodnih športih, ki bi moralo biti prihodnje leto med 16. julijem in 1. avgustom v Fukuoki. To bo po novem med 13. in 29. majem 2022.



Po posvetu z odgovornimi v Fukuoki, japonsko plavalno zvezo, prireditelji, tekmovalci, trenerji, televizijskimi in drugimi partnerji so prišli do odločitve, da bo novi termin najustreznejši za vse udeležence. Prepričani so, da bo odločitev ponudila najboljšo možno rešitev.



»Veselimo se, da bo Fukuoka najboljše športnike v vodnih športih lahko gostila leta 2022. Zdaj ko je jasno, kdaj bo prvenstvo, bodo lahko tekmovalci in tekmovalke načrtovali svoje treninge ter se ustrezno pripravili za SP,« je pojasnil Julio C. Maglione, predsednik Fine.