Švica brez športnih tekmovanj

Ljubljana - V Švici so se v boju proti epidemiji novega koronavirusa odločili, da prepovedo vse večje športne dogodke v državi do 15. marca. Tekme z več kot 1000 gledalci so odpovedane v tem obdobju, je naročila vlada, možno pa je organizirati manjše športne dogodke brez navijačev oziroma z le malo gledalci.



Po tej odločitvi države najbolj trpita elitna nogometno in hokejsko prvenstvo. V nevarnosti je tudi nastop Basla v nogometni evropski ligi, ki naj bi domačo tekmo osmine finala igral 12. marca.



V hokeju se bi morala končnica prvenstva začeti 7. marca. Maja bo Švica tudi gostiteljica svetovnega prvenstva elitne skupine.



V Švici je bilo do danes uradno na virus sars-cov-19 pozitivnih 15 oseb, več kot 100 ljudi pa je v karanteni.