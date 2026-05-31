Popoln vikend Žige Lina Hočevarja v Tacnu

Mladi slovenski as Žiga Lin Hočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal s še eno zmago. Po sobotni v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih, v osmini finala pa je bil drugi.

V vseh vožnjah je odlično štartal, nato pa več kot prepričljivo držal prednost do konca. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu, prva v krosu. V finalni vožnji je bil boljši od Francoza Jorisa Helloja, Britanca Josepha Clarka in Španca Davideja Llorenteja.

V izločilnih bojih sta nastopili tudi dve slovenski dekleti, in sicer Eva Alina Hočevar in Lea Novak. Obe sta zmagali v svojih skupinah osmine finala, izpadli pa v četrtfinalu. Hočevarjeva je v svoji skupini zasedla tretje, Novakova pa četrto mesto.