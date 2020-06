Tacen v znamenju favoritov

Ljubljana - Ker so bile mednarodne tekme zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedane, se je Kajakaška zveza Slovenija odločila, da izpelje članski slovenski pokal, prvo tekmovanje je danes potekalo v Tacnu. Med kajakašicami je bila najboljša Eva Terčelj, med kajakaši Peter Kauzer, med kanuistkami Eva Alina Hočevar, med kanuisti pa Benjamin Savšek.



Pred tremi tedni so slalomisti nastopili na testnem tekmovanju v Tacnu, organiziranem z ustreznimi varnostnimi ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19, danes pa so na savskih brzicah nastopili na prvi tekmi za članski slovenski pokal.



Tako kot na uvodni tekmi v letošnjem letu je med kajakaši zmagal Kauzer, ki je že v prvi vožnji postavil najhitrejši čas dneva, ki ga ni izboljšal nihče izmed tekmecev. Na drugo mesto se je uvrstil Martin Srabotnik, tretji pa je bil Vid Kuder Marušič.



Tudi v konkurenci kanuistk je še na drugi letošnji tekmi zmagala ista tekmovalka. To je Eva Alina Hočevar, ki je obe vožnji opravila brez kazenskih sekund, Alja Kozorog je bila druga, Lea Novak pa tretja.

Kragljeva manjkala

Med kajakašicami, kjer je tokrat manjkala Urša Kragelj, je zmagala svetovna prvakinja Eva Terčelj, ki je podobno kot Kauzer najboljši čas dosegla v prvi vožnji. Na drugo mesto se je uvrstila Ajda Novak, tretja pa je bila Eva Alina Hočevar.



Kot zadnji so se na progo podali kanuisti. Tokrat je najbolje opravil evropski prvak Benjamin Savšek, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. Na drugo mesto je priveslal bronasti z lanskega svetovnega prvenstva Luka Božič. Tretje mesto je zasedel Anže Berčič, ki na uvodni tekmi ni tekmoval, so sporočili z zveze.



Prihodnja tekma v seriji članskega slovenskega pokala bo potekala prihodnjo soboto, 20. junija, v Celju.