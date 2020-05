Tacenski korona pokal Petru Kauzerju

Ljubljana – Na savskih brzicah v Tacnu so ob varnostnih ukrepih za zaprtimi vrati izpeljali prvo slalomsko tekmo v letošnjem letu. Korona pokal, kot so ga poimenovali prireditelji, je prejel kajakaš Peter Kauzer, ki je bil med vsemi najhitrejši.



Med kajakašicami je zmagala Urša Kragelj, med kanuisti Jure Lenarčič, med kanuistkami pa Eva Alina Hočevar. Tekme, ki je bila sestavljena iz dveh voženj, štel pa je boljši rezultat, so se razveselili vsi udeleženci, še posebej zadovoljna pa je bila Kragljeva, za katero je bilo to prvo tekmovanje po enajstih mesecih, saj je večino lanske sezone izpustila zaradi poškodbe rame.



»Imela sem precejšen premor. Za mano je težka rehabilitacija, tako da je bila ta tekma res prijeten začetek v sezono, seveda pa zdaj še ne vemo, ali mednarodne tekme sploh bodo ali ne. Vsekakor je dobro iti iz cone udobja treninga malo na tekmo, da se preizkusiš. Dejstvo je, da ni nihče od nas v odlični formi. Bila je bolj improvizacijska tekma, sem pa vesela, da nisem pokazala zelo slabih voženj. Je pa daleč od tega, kar bi si želela na nekem mednarodnem tekmovanju,« je povedala Kragljeva,

ki je za slabe tri sekunde prehitela svetovno prvakinjo Evo Terčelj. Tretja je bila Ajda Novak.

Ni se posebej pripravljal za tekmo

Kauzer je ob zlati kolajni prejel še poseben pokal za najhitrejšega tekmovalca na progi. Malenkost hitrejši kot Hrastničan je bil sicer tekmovalec domačega kluba Žan Jakše, a sta ga zmage stali dve kazenski sekundi. Na koncu je bil tretji. Za Kauzerjem je za 67 stotink sekunde na drugem mestu zaostal Martin Srabotnik.



»Ker je bilo vse skupaj organizirano zelo na hitro, se na tekmo nisem posebej pripravljal. Virus je ohromil ves svet, upam, da se bodo stvari počasi začele umirjati, čeprav kaže bolj slabo. Upam, da bodo izpeljali vsaj nekem mednarodnih tekem, v nasprotnem primeru bom stoodstotno osredotočen v naslednje leto in olimpijske igre v Tokiu,« je omenil Kauzer.



Med kanuistkami je bila najboljša Eva Alina Hočevar, ki je drugouvrščeno Aljo Kozorog ugnala za tri sekunde in 11 stotink, na tretje mesto pa je priveslala Katja Bengeri, sicer Hrvatica, ki je nastopila v barvah Kanu kluba Simon.



Kot zadnji so se na progo podali še kanuisti. V zelo močni konkurenci je pred Benjaminom Savškom in Luko Božičem zmagal Jure Lenarčič, ki je obe vožnji preveslal brez kazenskih sekund. Na koncu je imel 22 stotink naskoka pred klubskim kolegom Savškom. »Nad zmago sem bil nekoliko presenečen. Z vožnjama sem kar zadovoljen, je pa bilo še nekaj napak,« je bil presenečen Lenarčič.