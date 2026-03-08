  • Delo mediji d.o.o.
Tadej Pogačar z dobrimi nameni in Jocom Pečečnikom vstopa v golf

Prvi kolesar sveta in podjetnik Joc Pečečnik z novim dobrodelnim tekmovanjem na prenovljenem igrišču Arboretum.
V prostorih prenovljenega Golf Resorta Arboretum so nov dobrodelni projekt predstavili (z leve): Jasna Grbič, Joc Pečečnik, Tadej in Mirko Pogačar. FOTO: Voranc Vogel
V prostorih prenovljenega Golf Resorta Arboretum so nov dobrodelni projekt predstavili (z leve): Jasna Grbič, Joc Pečečnik, Tadej in Mirko Pogačar. FOTO: Voranc Vogel
Rok Tamše
8. 3. 2026 | 21:45
8. 3. 2026 | 21:45
3:51
Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je v soboto veličastno začel novo tekmovalno sezono na dirki Strade Bianche, dan pozneje pa je na povabilo podjetnika Joca Pečečnika v prenovljenem Golf Resortu Arboretum s svojo fundacijo vstopil v nov dobrodelni projekt.

Golf liga Tadeja Pogačarja z imenom »Never give up, always give back« predstavlja serijo individualnih in skupinskih turnirjev na prenovljenem igrišču Arboretum. Najboljši na sredinih turnirjih se bodo uvrstili na zaključni turnir – master –, ki bo jeseni; natančen termin bo v skladu s kolesarskimi obveznostmi določil Tadej Pogačar, ki bo tudi sodeloval na sklepnem turnirju.

Tadej Pogačar kot najstnik ni bil navdušen nad golfom, zdaj pa se ga želi naučiti igrati. FOTO: Voranc Vogel
Tadej Pogačar kot najstnik ni bil navdušen nad golfom, zdaj pa se ga želi naučiti igrati. FOTO: Voranc Vogel

»Ko sem bil še najstnik, mi je bil golf povsem tuj, v bistvu ga sploh nisem dojemal kot šport. Zdaj je povsem drugače. Ta igra mi je zelo všeč, seveda pa se je moram najprej naučiti. Upam, da bom na zaključnem turnirju v Arboretumu že spravil kakšno žogico v luknjo,« je povedal globalni zvezdnik, ki želi s tem projektom nadgraditi uspešno delovanje Fundacije Tadeja Pogačarja. Kot predsednik upravnega odbora jo vodi Tadejev oče Mirko Pogačar.

»Vsaka stvar se zgodi z nekim namenom, zato so ustanovitvi naše fundacije botrovale tudi katastrofalne poplave. Ko pa je boj z rakom izgubila mama Tadejeve partnerke Urške Žigart, smo se odločili, da skupaj z drugimi pomagamo rakavim bolnikom. Sodelujemo z različnimi društvi, tudi z Junaki 3. nadstropja in OnkoManom, organiziramo Pogi Challenge, zdaj pa je na vrsti dobrodelni projekt v Arboretumu,« je našteval Mirko Pogačar.

Tadej in njegov oče Mirko sta ponosna na delovanje in dosežke Fundacije Tadeja Pogačarja. FOTO: Voranc Vogel
Tadej in njegov oče Mirko sta ponosna na delovanje in dosežke Fundacije Tadeja Pogačarja. FOTO: Voranc Vogel

»Ponosen sem na to, kar smo naredili v dveh letih. Menim, da fundacija lepo raste. Še vedno smo osredotočeni na pomoč ljudem, ki so zboleli za rakom, pomagamo tudi mladim in drugim ranljivim skupinam. Do zdaj smo donirali 200.000 evrov neposredno stotim posameznikom. Če lahko pomagaš in osrečiš ljudi, se preprosto dobro počutiš,« je pojasnil srčni šampion Pogi.

 

Odprtje Arboretuma med 20. in 25. aprilom

 

Joc Pečečnik, ki je v treh letih temeljito prenovil igrišče za golf in spremljajoče objekte ter izboljšal kakovost in obogatil ponudbo, je sijal od zadovoljstva. Napovedal je, da bodo igrišče odprli predvidoma med 20. in 25. aprilom.

Joc Pečečnik je obljubil, da bodo z dobrodelnim projektom v golfu negovali ugled in blagovno znamko najboljšega kolesarja sveta. FOTO: Voranc Vogel
Joc Pečečnik je obljubil, da bodo z dobrodelnim projektom v golfu negovali ugled in blagovno znamko najboljšega kolesarja sveta. FOTO: Voranc Vogel

»Ustvaril sem že veliko globalnih zgodb, a danes sem toliko bolj vesel, ker podpisujem pogodbo z najboljšim slovenskim športnikom vseh časov. Tadeju obljubljam, da bomo skrbno negovali njegov ugled in blagovno znamko v našem projektu. Če povem po kolesarsko: zdaj smo na stopnji nekakšne mini Franje, v prihodnje pa se bomo potrudili, da bi se približali Touru. To ligo v golfu bi radi v prihodnosti razširili tudi na sosednje države, a najprej si bomo prizadevali zbrati čim več sredstev doma. Upam, da jih bomo zbrali dvakrat več, kot jih je do zdaj zbrala Fundacija Tadeja Pogačarja,« je optimističen Pečečnik.

Tretji partner v najnovejši akciji je dobrodelna ustanova Rdeča žoga, ki deluje pod okriljem Kluba slovenskih podjetnikov. Tudi njena predsednica Jasna Grbič je poudarila, da je njihovo vodilo povezati šport, dobrodelnost, podjetništvo in družbeno odgovornost.

Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
golfkolesarstvoTadej PogačarJoc PečečnikdobrodelnostArboretum Volčji PotokGolf Resort Arboretum

