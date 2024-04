Armenec je bil za prvo kolajno premočan nasprotnik za srčnega Tadeja Černogo

Prvi od dveh današnjih slovenskih naskokov na prvo kolajno na evropskih prvenstvih v boksu se v Beogradu ni izšel po željah slovenske reprezentance: Tadej Černoga je v kategoriji do 60 kg izgubil dvoboj proti Armencu Arturju Šahajanu. Pirančanov nalet v tretji rundi in minuto ter 23 sekund pred koncem je ustavila počena arkada nad levim očesom.

Srbsko glavno mesto je bilo za Černogo kraj lepih spominov, saj je pred dvema letoma kot prvi Slovenec na svetovnem prvenstvu premagal dva boksarja in se prebil do četrtfinala. Za preboj v četrtfinale je izgubil proti pozneje svetovnemu podprvaku Abdumaliku Halokovu, ki prav tako prihaja s Kavkaza iz Uzbekistana.

Višji in tehnično zelo dovršen Armenec, ki je na evropskem prvenstvu do 22 let v črnogorskem Baru osvojil bronasto kolajno, je bil izrazito neugoden borec. Z direkti, predvsem z močnejšo levo roko, je ohranjal 28-letnega Slovenca na varni razdalji. Kadarkoli je Černoga poskušal priti bliže Šahajanu, je veliko tvegal.

Sodniki so bili enotni po prvih dveh rundah, Armenec je bil za malenkost boljši, zato je srčnemu Černogi v zadnji rundi preostal le še »odprt boj«. Toda za člana BK Portorož je bila izvedba takšne borbe zelo zahtevna, saj je že v dvoboj vstopil z močno načeto ličnico pod levim očesom. Poškodbo je staknil v prvem dvoboju na 45. evropskem prvenstvu po udarcu z glavo proti Moldavcu Victorju Vaculi. Podobno in znova po trku z glavama jo je skupil tudi proti Šahajanu. Po zdravniškem posredovanju je dobil rdečo luč za nadaljevanje dvoboja.

Naslednja tekmovalna postaja za Černogo in Nejca Petriča, ki se bo za polfinale v kategoriji do 67 kg v večernem terminu pomeril z Armencem Araratom Harutjunjanom, bo vrhunec sezone. Na Tajskem v Bangkoku bosta od 25. maja do 2. junija na kvalifikacijskem turnirju lovila vozovnico za prvi nastop slovenskega boksarja na olimpijskih igrah.