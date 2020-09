Tänak izkoristil prednost domačega terena

Tartu – Estonski dirkač Ott Tänak je izkoristil prednost poznavanja domačih cest in s svojim hyundaijem i20 bolj ali manj zanesljivo zmagal na reliju za svetovno prvenstvo v Estoniji. V cilju je imel 22,2 sekunde naskoka pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem, Ircem Craigom Breenom, ki je z drugim mestom dopolnil slavje korejskega moštva.



Tretji je bil francoski šampion Sebastien Loeb (toyota yaris, + 26,9), ki je zadržal vodstvo v skupni razvrstitvi. Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Valižan Elfyn Evans (toyota yaris, + 41,9), za njim pa so se zvrstili Finci Kalle Rovanperä (toyota yaris, + 1:18,7), Teemu Suninen (ford fiesta, + 2:39,6) in Esapekka Lappi (ford fiesta, + 2:52,0).



V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo ima vodilni Loeb (79 točk) po štirih letošnjih relijih (prve tri so izpeljali še pred pandemijo novega koronavirusa) zdaj devet točk zaloge pred najbližjim zasledovalcem Evansom (70), na tretjem mestu je branilec naslova svetovnega prvaka in zmagovalec estonske preizkušnje Tänak (66). Naslednja dirka bo na sporedu med 18. in 20. septembrom v Turčiji.