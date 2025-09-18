Tako hitro že 40 let ni tekla nobena tekmovalka

Sydney McLaughlin-Levrone je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu osvojila zlato na 400 metrov z drugim najhitrejšim časom doslej 47,78 sekunde, kar je tudi rekord prvenstev. Busang Collen Kebinatshipi je z zmago v teku atletov na 400 m s 43,53 sekunde osvojil prvi moški naslov svetovnega prvaka za Bocvano.

Poleg troskoka, v katerem je bila Neja Filipič deveta, je bil na programu končnih odločitev šestega dne SP le še met kopja, v katerem je Keshorn Walcott iz Trinidada in Tobaga zmagal 12 let po osvojenem olimpijskem zlatu.

Šestindvajsetletna ameriška zvezdnica McLaughlin-Levrone je dosegla drugi najhitrejši čas doslej in podrla prejšnji rekord SP; 47,99 sekunde, ki ga je leta 1983 postavila Jarmila Kratochvilova iz takratne Češkoslovaške. Zaostala je le za svetovnim rekordom 47,60 Marite Koch iz nekdanje nemške demokratične republike, ki je bil dosežen oktobra 1985. Mnogi so menil, da bi ta dosežek padel, če ne bi na tokijskem stadionu ob koncu programa, ko sta bila teka na 400 m, padal dež.

FOTO: Jewel Samad/AFP

Za izjemno atletinjo je bila to že 19 zaporedna zmaga na štadionu, na 400 m z ovirami in brez je neporažena od junija 2023. »Nič ti v atletiki ni podarjeno, vse si moraš prislužiti. Zato sem šla in nastopala, kot da lovim naslov, znova sem želela pokazati, da si ga zaslužim,« je dejala po izvrstnem teku.