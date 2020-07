Tako, kot se trudi za pravice, je srdit tudi na stezi

Ljubljana

Čudež mehanikov

Svetovnemu prvaku so na cilju prvemu zamahnili s šahovsko zastavico. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters



Ferrari v senci

Sledi Srebrni kamen

- Black Lives Matter (Temnopolta življenja štejejo). A za Britancašteje tudi dirjanje v formuli 1, od tod namreč prihaja denar, plača. Lahko si revolucionar, a s praznimi žepi ti bi na koncu ostal le boj, s kakršnimikoli sredstvi že pač, za golo preživetje. Tako pa ...Britanski voznik Mercedesa je slavil zmago na dirki za VN Madžarske na Hungaroringu, to je bila tretja letošnja preizkušnja svetovnega prvenstva formule 1. Drugi je bil Nizozemec, tretje mesto si je privozil drugi Mercedesov voznik, Finec. Za svetovnega prvaka je bila to po Štajerski druga zmaga v novi koronski sezoni in skupno 86. v karieri. Točkovno se je prebil na vrh skupnega seštevka.Records matter (Rekordi štejejo) je tudi geslo temnopoltega moža po rodu s karibskega otoka Grenada. Z uspehom na madžarski dirki je namreč izenačil rekord po številu zmag na istem prizorišču. Zdaj ima v Budimpešti osem zmag, toliko kot nekdanji svetovni prvakv francoskem Magny-Coursu.Do Schumacherjevega rekorda po številu zmag v formuli 1 (91) pa ga zdaj loči le še pet uspehov. Za piko na i odlični predstavi konec tedna je dodal še rekord steze. »Noro, ne morem verjeti, da je vse res. Vedno je bila ta dirka ena mojih najljubših. Šlo mi je odlično, imeli smo pravo strategijo in odličen ritem. Zadnji dirki sta bili fantastični, le tako moram nadaljevati,« je bil Lewis Hamilton zadovoljen po novi zmagi.Za Mercedes so zmage tudi v tej sezoni postale rutinska stvar. Uvodno dirko je dobil Bottas, naslednji dve Hamilton. Mercedesoma pa tokrat ni uspelo ponoviti dvojne zmage z druge dirke v Spielbergu, čeprav se je Bottas v zadnjih krogih zelo trudil, da bi se prebil na drugo mesto, Verstappen se je komaj rešil.Na koncu je bil lahko mladi Nizozemec zelo zadovoljen z izkupičkom. Ko se je peljal na štart, se je namreč zavrtel in precej poškodoval svoj dirkalnik, tako da je po koncu dirke priznal, da je bilo drugo mesto zanj enako zmagi. Pred štartom so v njegovi ekipi dirkalnik s poškodovanim sprednjim krilcem in vzmetenjem vendarle popravili, tako da je lahko začel dirko.»Nisem si mislil, da bom sploh lahko štartal. To, da sem na koncu drugi, je zame kot zmaga. Hvala mehanikom, naredili so čudež,« je dejal Verstappen. Dirko je delno zaznamoval tudi dež, ki je pred začetkom namočil stezo, s tem pa vplival na izbiro pnevmatik. Marsikdo se je tudi uštel, zato so bili nekateri dirkači kmalu v boksih.Hamilton je izpeljal šolski štart, precej slabše je šlo Bottasu. Zdelo se je celo, da je prehitro začel, a se je pravočasno ustavil, da napaka ni štela kot prehiter štart, je pa zato veliko izgubil in bil po prvih zavojih šele šesti.»Slaba dirka, če sem pošten. Na štartu sem preveč izgubil in si sam pokvaril dirko. Na koncu pa mi je zmanjkalo nekaj krogov, da bi ujel Maxa,« je dirko ocenil Finec. Precej manj zadovoljni so bili spet pri Ferrariju. Tokrat se njihova voznika sicer nista zaletela med seboj kot na zadnji dirki, sta pa ostala globoko v senci tekmecev.je bil na koncu sicer šesti,pa je ostal celo brez točk na 11. mestu, oba s krogom zaostanka za zmagovalcem.Italijanski vzpeti konjiček je vedno bolj nemiren, ukrotiti ga oziroma pravšnje nastaviti dirkalnik je zdaj kar misija nemogoče. Je pa prvo letošnjo točko za ekipo Haas privozil Danecna desetem mestu.Sezona gre naprej, naslednja dirka bo preizkušnja v britanskem Silverstonu 2. avgusta, teden dni pozneje bo v Srebrnem kamnu še ena preizkušnja.