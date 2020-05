Takoj spopad titanov: Brady vs. Brees

New York

Načrt uresničiti ves urnik

Tom Brady se bo po dolgih letih igranja za New England preizkusil še v dresu Tampe. FOTO: AFP

- NFL, liga v ameriškem nogometu, namerava letošnjo sezono začeti v skladu z načrti kljub novemu koronavirusu. Redni del lige NFL, letnik 2020, se bo začel 10. septembra in končal z velikim finalom, super bowlom, 7. januarja 2021. Bo pa pandemija zarezala v navijaško vzdušje. Tekme bodo potekale brez gledalcev.Prva tekma superzvezdnikaz novim moštvom Tampa Bay Buccaneers bo 13. septembra v New Orleansu. Bradyja čaka uvodno gostovanje s Saints, kjer igra še en veteran in lastnik šampionskega prstana,. Branilci naslova iz Kansas Cityja, Chiefs, na čelu z MVP zadnjega finala, pa bodo obrambo superbowla začeli uvodni dan sezone proti Houston Texans.Podpredsednik NFLje dejal, da upajo, da bodo lahko sezono odprli pravočasno kljub svetovnemu izbruhu covida-19, ki je ugasnil vse največje poklicne severnoameriške športne lige, hokejsko NHL, košarkarsko NBA in preložil dan začetka baseballske lige MLB.Redna sezona NFL, dolga 17 tednov, naj bi se zaključila 3. januarja, končnica pa se bo sklenila s super bowlom 7. februarja v Tampi. »Načrt je, da igramo celoten urnik, dokler medicinska stroka ne pove drugače,« je Vincent povedal za medijsko mrežo NFL. Vsega skupaj je na sporedu 256 tekem rednega dela, pomerilo pa se bo 32 ekip.