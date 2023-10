Buffalo nagnal strah v kosti konkurence, Chiefs trepetali do konca

Trenutno je Taylor Swift najbolj priljubljena glasbenica v ZDA, zdaj se je zapletla še v romanco z zvezdnikom lige NFL Travisom Kelcejem. Tokrat je na tribunah pospremila nenavadno težko pot do zmage Kansas Cityja proti New York Jets. To bi moral biti dvoboj Patricka Mahomesa z Aaronom Rodgersom, dveh najbolj nadarjenih podajalcev zadnjih 20 let, a je Rodgers že zaključil sezono s strgano ahilovo tetivo, zato smo pričakovali sprehod Kansas Cityja. Temu ni bilo tako, saj je Zach Wilson v dresu Jets končno pokazal nekaj življenja (in talenta) in Newyorčane obdržal v igri do samega zaključka, na koncu pa so Chiefs vendarle slavili s 23:20.

Štirje zadetki za Josha Allena

Precej bolj enosmeren je bil promet na najbolj pričakovani tekmi četrtega tedna v ligi NFL. V Buffalo so v goste prišli Miami Dolphins, ki so pokali od samozavesti po kar 70 doseženih točkah proti Denverju v tretjem tednu. A Bills se izziva niso ustrašili, še več, Josh Allen je odigral popolno tekmo, končal jo je brez izgubljene žoge, s tremi podajami za zadetek (vse tri je ujel Stefon Diggs), enkrat pa je žogo sam prinesel v končno cono. Buffalo je slavil s kar 48:20 in potrdil, da je v tem trenutku najbrž najbolj kompletna ekipa v ligi.

Podobno dominantni so bili tudi Dallas Cowboys, ki so s kar 38:3 odpravili razglašene New England Patriots, v velikih težavah pa je tudi Cincinnati, ki je proti Tennesseeju zmogel le 3 točke in je tik pred tem, da dokončno ostane brez možnosti za končnico.

Nič več »riverboat« Ron

Presenetljivo težka je bila zmaga Philadelphie proti Washingtonu, po podaljšku so bili boljši s 34:31, Washington pa bi lahko tudi slavil, če bi se trener Ron Riviera ob koncu odločil za tveganje in namesto prostega strela za dodatno točko izbral nov poizkus podaje v končno cono, ki bi mu prinesel dve točki in zmago.

Da je bil to teden mizernih napadov, sta potrdila še Cleveland (3 točke proti Baltimoru) in Pittsburgh (6 proti Houstonu). Zelo slabo so se v soju luči ponedeljkovega nočnega nogometa odrezali tudi New York Giants, ki so s kar 3:24 izgubili proti Seattlu. Takšni porazi v »prime timu« so velikokrat usodni za trenerja, pri Giants sicer še ne, saj se zavedajo, da imajo slabo ekipo, zgolj tri dosežene točke pa so vendarle občutno premalo ...

Naslednjo nedeljo se nam obeta nočna poslastica, pomerili se bodo San Francisco 49ers in Dallas Cowboys.

Liga NFL, 4. teden:

Green Bay Packers: Detroit Lions 20:34

Jacksonville Jaguars: Atlanta Falcons 23:7

Buffalo Bills: Miami Dolphins 48:20

Carolina Panthers: Minnesota Vikings 13:21

Chicago Bears: Denver Broncos 28:31

Cleveland Browns: Baltimore Ravens 3:28

Houston Texans: Pittsburgh Steelers 30:6

Indianapolis Colts: LA Rams 23:29*

New Orleans Saints: Tampa Bay Buccaneers 9:26

Philadelphia Eagles: Washington Commanders 34:31*

Tennessee Titans: Cincinnati Bengals 27:3

LA Chargers: Las Vegas Raiders 24:17

Dallas Cowboys: New England Patriots 38:3

San Francisco 49ers: Arizona Cardinals 35:16

New York Jets: Kansas City Chiefs 20:23

New York Giants: Seattle Seahawks 3:24

*po podaljšku