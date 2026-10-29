Noč čarovnic s Taylor Swift, kdo je osvojil srce Janje Garnbret?

Športni zvezdniki na družbenih omrežjih pokažejo tudi tisto, česar rezultati ne povedo. Kako se zabavajo, kje si oddahnejo in s kom delijo trenutke, za katere med sezono pogosto zmanjka časa. Tokratni izbor sega od zabave ob noči čarovnic do jutra po največjem osebnem nogometnem priznanju, v njem pa sta tudi dve slovenski šampionki. Za eno noč Taylor in Travis Za zabavo ob noči čarovnic sta si Caroline Wozniacki in njen mož, nekdanji košarkar David Lee, izbrala dobro znana vzornika. Danka se je prelevila v Taylor Swift, Lee pa v Travisa Kelceja, zvezdnika ameriškega nogometa. Njegov dres s številko 87 ter njena svetleča obleka, lasulja in mikrofon so poskrbeli, da dvomov o preobleki ni bilo veliko. »Kako nama je uspelo?« je sledilce vprašala nekdanja prva teniška igralka sveta. Arina ...