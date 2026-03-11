Taylor Swift odločila, kariero nadaljuje zaradi zaročenke

V zgodovino ameriškega nogometa bo šel Travis Kelce kot eden najboljših igralcev doslej, povezava s Patrickom Mahomesom je Kansas City Chiefs prinesla desetletje uspehov, ki se je ustavilo to zimo. Mahomes se je poškodoval, Kelceja so dohitela leta in zdelo se je, da bo zaključil kariero.

A manj slavni tandem enega najbolj zvezdniških parov na svetu še nima dovolj. S Chiefs se je dogovoril za enoletno pogodbo, ki mu bo prinesla 12 milijonov dolarjev. Pred začetkom priprav Kelce načrtuje poroko s Taylor Swift, prav najbolj priljubljena in komercialno uspešna glasbenica tega desetletja je bila glavni razlog, da Kelce nadaljuje z igranjem ameriškega nogometa.

Taylor Swift pogosto spremlja Kelceja na tekmah ameriškega nogometa. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

»Taylor je dosegla prav vse, kar je lahko, a vedno znova najde motivacijo in stvari, o katerih piše in ustvarja melodije. Ravno zato je nekaj posebnega, ko jo opazujem, je tudi meni jasno, da še nisem rekel zadnje besede. Ona je neverjetna, vse počne z ljubeznijo in tako želim končati tudi jaz,« je pojasnil 36-letnik.

Dodal je še, da v moštvu čuti ogromno lakote po novi zmagi na superbowlu in osvojenem šampionskem prstanu. Chiefs so na položaj koordinatorja napada vrnili Erica Bienemyja, ki je to vlogo opravljal že med letoma 2018 in 2022, ko je Kelce igral najboljši nogomet svoje kariere.