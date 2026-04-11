Teja Belak na preskoku skupna zmagovalka svetovnega pokala

Slovenska telovadka je na zadnji tekmi sezone v Osijeku ubranila lansko skupno zmago.
Velik uspeh za slovensko telovadko. FOTO: Jože Suhadolnik
M. Ru., STA
11. 4. 2026 | 16:46
11. 4. 2026 | 16:52
Slovenska telovadka Teja Belak je po finalni tekmi sezone svetovnega pokala v Osijeku na preskoku ubranila lansko skupno zmago. V današnjem finalu najboljše osmerice je pri drugem skoku padla in zasedla osmo mesto, kljub temu je zanesljivo slavila v skupnem seštevku.

Lucija še drugič zapored na zmagovalnem odru

To je za izkušeno Ljubljančanko, mati dveh otrok, ki bo ta mesec dopolnila 32 let, po številnih uspehih sicer že sedma velika krona sezone. Belak ima doslej v karieri šest skupnih zmag svetovnega pokala na preskoku (2012, 2014, 2019, 2022, 2025 in 2026) ter eno na gredi (2014). Ob tem ima še kopico končnih drugih in tretjih mest na obeh orodjih.

»Zelo sem vesela, da sem že sedmič skupna zmagovalka sezone, to je noro. In že drugo leto zaporedoma po vrnitvi po dveh otrocih. Mislim, da sem lahko nase samo ponosna. Če ocenim samo današnjo tekmo, pa sem morda čutila utrujenost, bolj psihično kot fizično. Adrenalin, ki te na tekmah drži vse te ure, te tudi utrudi. Nenazadnje sem letos nastopila na vseh svetovnih pokalih in gotovo se kljub dobri pripravljenosti to že pozna,« je iz Osijeka za STA uspeh pospremila Belak, ki se zdaj veseli malo zasluženega počitka do domačega svetovnega izziva v Kopru.

Na zadnji tekmi sezone najvišje ravni je zmagala evropska prvakinja, Nemka Karina Schönmaier (14 točk) pred svetovno podprvakinjo na tem orodju, Kanadčanko Lia-Monico Fontaine (13,983). Gimnastična sezona se bo nadaljevala s svetovnimi izzivi, Koper bo gostitelj od 28. do 31. maja, evropskim in svetovnim prvenstvom.

