Teja Belak spet bliže olimpijskim igram

Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je prejela veselo novico glede kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu. Na svetovnem pokalu v Bakuju marca letos, ki so ga zaradi koronavirusne pandemije odpovedali sredi tekmovanja večer pred finalnimi predstavami, bodo v boju za OI obveljali kvalifikacijski dosežki. Belakova je bila v kvalifikacijah prva na preskoku.



Po videokonferenci izvršnega odbora Mednarodne gimnastične zveze (FIG) je zdaj uradno znano, da bodo v kvalifikacijah za olimpijske igre Tokio 2020, ki so jih zaradi novega koronavirusa preložili na poletje 2021, upoštevali tudi svetovni pokal v Bakuju. Prireditelji marčevskega tekmovanja so namreč po dveh dneh kvalifikacijskih bojev prekinili preizkušnjo zaradi odredbe azerbajdžanske vlade, da so od sobote naprej, ko bi se moral začeti finale, zaradi pandemije novega koronavirusa prepovedana množična druženja v državi.



Mednarodni olimpijski komite (MOK) je po preložitvi OI na prihodnje poletje podaljšal kvalifikacijsko obdobje do 29. junija 2021, kar je dalo FIG več prostora za izvedbo kvalifikacijskega procesa. Scenarijev je bilo sicer več, na koncu pa je obveljal najbolj ugoden za Belakovo, potem ko je v kvalifikacijah preskoka ugnala vso konkurenco. Sprva je izvršni odbor potrdil rezultate s svetovnega pokala v Bakuju, nato je potrdil še, da bodo izpeljali tudi vse preostale kvalifikacijske svetovne pokale za OI, ko bodo razmere s koronavirusom to dovoljevale.



»Te novice sem bila res zelo vesela in je, priznam, res nisem pričakovala. Obenem je odlična motivacija v teh časih, ko imamo vsi drugačne prioritete,« je novico pospremila 25-letna slovenska telovadka, ki si je vidno izboljšala izhodišče v boju za olimpijski nastop.