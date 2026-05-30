Teja Belak v Kopru znova navdušila gledalce in ponovila zmago

Dvaintridesetletna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.

Prvo končno odločitev koprskega tekmovanja, finale telovadcev na parterju, je dobil prvi favorit Italijan Lorenzo Minh Casali (13,500) pred Nemcem Timom Ederjem (13,266). Slovenija je tik pred začetkom svetovnega izziva zaradi poškodbe izgubila prvega aduta, lani srebrnega v Kopru Anžeta Hribarja.

V Kopru danes sledijo še finali na konju z ročaji telovadcev, na dvovišinski bradlji telovadk ter za konec na krogih, kjer bo novo kolajno lovil Luka Bojanc.